I migliori 5 buoni fruttiferi postali di novembre 2023: tassi di interesse fino al 6%

I buoni fruttiferi postali sono una forma di investimento molto popolare nel nostro paese. Piacciono così tanto fin dal loro esordio nel 1925 per vari motivi come la garanzia da parte dello Stato Italiano. Tale aspetto li rende sicuri agli occhi degli investitori che sono così più disponibili ad accantonare il loro denaro in tali strumenti. Un altro importante punto di forza che li rende più appetibili di altri prodotti è la tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi nonché i rendimenti che spesso sono crescenti nel tempo.

Quali sono allora i migliori 5 buoni fruttiferi postali di novembre 2023, quelli che offrono tassi di interesse fino al 6%?

La top 5

Sicuramente tra i migliori buoni fruttiferi postali di novembre 2023 ci sono quelli che offrono un tasso di interesse fino al 6%. Si tratta dei titoli dedicati ai minori che saranno un valido contributo per realizzare i loro grandi/piccoli progetti in quanto gli interessi matureranno fino alla loro maggiore età. Tali titoli potranno essere sottoscritti da tutti, da nonni, parenti, amici, purché ovviamente siano maggiorenni. Per quanto riguarda il tasso di interesse, esso è del 3% (lordo annuo) dopo 1 anno e 6 mesi, 2-3-4 e 5 anni. Del 3,25% dopo 6-7 anni, del 3,50% dopo 8-9-10 e 11 anni, del 4% dopo 12-13-14 e 15 anni e del 6% dopo 16-18 e 18 anni.

Offre invece fino al 3,50% il buono fruttifero postale ordinario per investimenti fino a 20 anni. Di questo titolo è possibile chiedere il rimborso quando si vuole ma gli interessi vengono riconosciuti solo dopo 1 anno dalla sottoscrizione e poi ogni bimestre al rimborso del titolo. I tassi sono i seguenti: 0,50% dopo 1 anno e 2 anni, 0,75% dopo 3 anni, 0,94% dopo 4 anni, 1,15% dopo 5 anni, 1,29% dopo 6 anni, 1,39% dopo 7 anni, 1,59% dopo 8 anni, 1,75% dopo 9 anni e 1,87% dopo 10 anni. E ancora, 2,06% dopo 12 anni, 2,13% dopo 13 anni, 2,21% dopo 14 anni, 2,33% dopo 15 anni, 2,49% dopo 16 anni, 2,70% dopo 17 anni, 2,93% dopo 18 anni, 3,19% dopo 19 anni e 3,50% dopo 20 anni.

I migliori 5 buoni fruttiferi postali di novembre 2023: tassi di interesse fino al 6%

Se i migliori buoni fruttiferi postali di novembre sono quelli dedicati ai minori perché offrono un tasso di interesse fino al 6%, quanto si percepisce con gli altri? Il 3×4 per investimenti fino a 12 anni offre un rendimento effettivo lordo dell’1,25% dopo 3 anni, dell’1,75% dopo 6 anni, del 2,25% dopo 9 anni e del 3,25% dopo 12 anni.

È possibile però la restituzione del capitale investito quando si vuole ma gli interessi maturano, però, solo dopo 3 ,6 e 9 anni.

Inoltre offre un rendimento del 3,25% il titolo Soluzione Eredità che è dedicato ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste. Si tratta di un investimento ideale per chi vuole investire fino a 4 anni grazie al rendimento certo a scadenza che è quello indicato (lordo).

Chiudiamo la carrellata dei top titoli con i Rinnova dedicati a chi rimborsa uno o più titoli scaduti purché rimborsati a partire dal 1° agosto 2023 ed entro il periodo di collocamento di tale buono. Esso offre un rendimento effettivo annuo lordo che è del 2% dopo 3 anni e del 3,25% dopo 6 anni.

Riassumendo…

Continuano a essere una forma di investimento tra le preferite in Italia

Parliamo dei buoni fruttiferi postali

Tra i migliori di novembre 2023, quelli che offrono i tassi di interesse più alti (fino al 6% lordo) ci sono quelli i dedicati ai minori, i Rinnova, i Soluzione Eredità, i 3×4 e gli ordinari.

