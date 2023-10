Giocare d’anticipo riduce i costi delle vacanze: ecco come proteggerle dall’inflazione

Giocare d’anticipo può aiutare a mitigare gli effetti dell’inflazione e ridurre i costi delle vacanze. È però anche importante essere flessibili e adattarsi alle condizioni del mercato: l’adattabilità nelle date di viaggio e nelle scelte di destinazione, infatti, può offrire maggiori opportunità di risparmio.

Club Med, l’azienda che fornisce servizi per il turismo, ha comunicato di aver registrato un boom di prenotazioni per l’estate 2024. Grazie a tale mossa i clienti sono riusciti a pianificare con anticipo il viaggio tutelandosi così dai costi che potrebbero aumentare nei prossimi mesi e dall’inflazione.

In più, giocando d’anticipo in molti sono riusciti a prenotare una vacanza nel resort preferito.

Un approccio strategico per tenere le spese sotto controllo

Può rivelarsi un approccio strategico, per affrontare l’inflazione e mantenere le spese sotto controllo, giocare d’anticipo per ridurre i costi delle vacanze.

Pianificare con largo anticipo, infatti, consente di bloccare i prezzi e le tariffe che potrebbero aumentare in seguito. Ciò è particolarmente importante per biglietti aerei, alloggi e pacchetti vacanza.

Nel caso, poi, la propria destinazione richieda una valuta diversa, si potrebbe considerare, per risparmiare, anche l’acquisto anticipato di parte della valuta. Le fluttuazioni valutarie potrebbero infatti influenzare il costo della vacanza e bloccare un tasso favorevole con un certo margine di anticipo.

Ricordiamo inoltre che molte strutture alberghiere, linee aeree e agenzie di viaggio offrono tariffe scontate o pacchetti speciali per coloro che prenotano con largo anticipo. Monitorare tali offerte e prenotare quando si trovi un affare conveniente, quindi, potrebbe rivelarsi anch’essa una mossa strategica.

Inoltre non bisogna dimenticare i programmi di fedeltà o le carte di credito che offrono punti o miglia per le spese di viaggio. Accumularli in anticipo potrebbe consentire non solo di risparmiare ma addirittura di ottenere gratuitamente alcune spese di viaggio.

La prenotazioni per l’estate 2024 di Club Med sono cresciute del 66% rispetto allo scorso anno. Rabeea Ansari, Managing Director Southern Europe & Emerging Markets di Club Med, ha spiegato che tali risultati dimostrano come sia cambiato il comportamento degli italiani. Questi ultimi, infatti, decidono di anticipare sempre più la prenotazione delle loro vacanze. Il motivo? È che così si risparmia e non poco.

Per quanto concerne le destinazioni, se le mete Best in Travel di Lonely Planet 2024 sono Nairobi, Parigi e Monstar, quali sono invece quelle di punta che hanno contribuito al successo di Club Med? Ebbene sicuramente la Turchia che ha registrato una crescita delle prenotazioni del 675% rispetto allo scorso anno. Ciò anche grazie al volo diretto Sun Exprezz Milano-Antalaya che sarà disponibile a partire da aprile 2024. Anche le Maldive continuano a essere molto gettonate così come le isole Turks and Caicos nonché Cefalù in Italia.

