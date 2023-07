Flixbus e ItaBus: ecco le offerte clou del momento per l’estate 2023

Rispetto allo scorso anno, i biglietti aerei costano il 40% in più mentre quelli dei treni hanno subito un rincaro del 13% rispetto al medesimo periodo del 2022. In molti, quindi, prediligono sempre più i viaggi in autobus con Fluxbus e ItaBus in quanto si risparmia davvero tanto.

I ticket per tali viaggi costano di meno perché, a differenza di treni e aerei, i bus utilizzano infrastrutture stradali già esistenti e così facendo si riducono i costi complessivi. Inoltre i biglietti costano di meno perché gli autobus, generalmente, sono meno costosi da acquistare e da mantenere. Tale dato influisce quindi sul costo finale del biglietto.

Sempre più persone scelgono gli autobus, poi, perché c’è flessibilità nelle rotte. Si possono infatti raggiungere molte più destinazioni anche in luoghi remoti o meno popolari e ciò può comportare una maggiore offerta di servizi e tariffe più convenienti.

Ci sono però anche delle note negative riguardanti tale tipologia di viaggio.

Si ha, infatti, meno spazio per le gambe e per muoversi rispetto ai treni. Inoltre i sedili, alle volte, risultano più angusti e meno imbottiti per cui offrono meno comfort. E poi, non ci sono servizi aggiuntivi come ristoranti, caffè o carrelli snack. Ci si può quindi affidare solo alle stazioni di servizio. Altra nota dolente è lo spazio per il bagaglio che è limitato rispetto a quello del treno. I bagagli più corposi, infatti, vengono stipati nel vano bagagli del bus per cui non è possibile accedervi durante il viaggio.

Detto ciò, quali sono le offerte clou del momento di Flixbus e di ItaBus?

Per accaparrarsi le offerte bisogna fare in fretta

Sono molte le offerte proposte da Flixbus e da Itabus.

Partiamo dal primo che invita tutti ad acquistare i biglietti quanto prima perché a breve ci saranno degli aumenti. Ecco un esempio di viaggio a cavallo di Ferragosto per recarsi daPartendo l’11 agosto alle 16.30 da Roma Tiburtina stazione degli autobus si potrà arrivare a Milano San Donato M3 alle ore 00.25 o alle ore 00.50 a Milano Lampugnano. Il costo di entrambi i biglietti sarà diche è il prezzo più basso del momento.

Nel caso, invece, si voglia partire da Napoli verso Gallipoli, il prezzo più basso, sempre a cavallo di Ferragosto sarà quello del 14 agosto. Si potrà partire alle 9 del mattino da Napoli Metropark Centrale e arrivare a destinazione alle 22.10, il costo del viaggio sarà di 24,99 euro.

Flixbus e ItaBus: ecco le offerte clou del momento

Partono da 17,99 euro i biglietti di Flixbus grazie ai quali si potrà raggiungere Milano da Roma. Anche ItaBus, però, propone ottime offerte. Sempre da Napoli verso Gallipoli, segnaliamo il bus che parte il 24 agosto da Napoli MetroPark con arrivo a destinazione (Piazza Cimitero di Gallipoli) alle 7.55 del mattino. Il costo del biglietto è di soli 14,97 euro.

Con Itabus, poi, si potrà ottenere uno sconto fino al 10% acquistando anche il ritorno insieme all’andata. Ovviamente l’offerta sarà fruibile solo per chi acquista un viaggio di A/R in un’unica prenotazione. Attenzione: lo sconto sarà applicato al viaggio di ritorno e potrà variare per giorno, bus e tratta. Non sarà invece disponibile per A/R nella medesima giornata e non si potrà cumulare con altre promozioni come Wow. Ricordiamo che quest’ultimo è il prezzo più economico per i biglietti di una determinata tratta che partono da 1,99 euro. La si troverà, però, solo pianificando il proprio viaggio con un certo margine di anticipo.

