Si torna a parlare di eSim ovvero di sim digitali con le quali è possibile attivare un’offerta telefonica sul proprio dispositivo senza l’ausilio di schede removibili.

Il funzionamento dell’eSim è semplice: si basa, infatti, su un circuito universale di tipo embed che è fissato dentro l’hardware del dispositivo. Si tratta di una tecnologia estremamente vantaggiosa perché permette di cambiare operatore direttamente online e ricevere la “sim” tramite e-mail. La si può infatti attivare sul proprio smartphone inquadrando semplicemente il Qr Code con la fotocamera e il bello è che nel giro di pochissimo tempo l’offerta scelta è già attiva. In questo modo si risparmia molto tempo, ovviamente.

Nel nostro paese ancora non c’è stato il boom ma si prevede che le e-Sim sostituiranno del tutto le sim tradizionali già nei prossimi anni. Al momento qual è il funzionamento di esse con Vodafone, Tim, WindTre, CoopVoce e Verymobile?

I vantaggi

Sono diversi i vantaggi delle e-Sim e il primo è sicuramente l’impossibilità di perdere la scheda o di romperla per errore.

Inoltre non si deve acquistare fisicamente una nuova tessera per effettuare la portabilità del numero e si possono salvare più utenze virtuali. Inoltre un altro importante vantaggio è il tempo perché per la configurazione ce ne vuole davvero poco a differenza della sim fisica.

In più con le eSim i produttori di smartphone possono realizzare questi ultimi con batterie più capienti. E, dulcis in fundo, con queste schede si evita di utilizzare lo slot estraibile che potrebbe creare infiltrazioni o danni al telefono.

eSim Vodafone, Tim, WindTre, CoopVoce e Verymobile come funzionano?

Il punto di forza delle eSim è che si può configurare e attivare il proprio piano dati e voce direttamente sul dispositivo mediante un software, senza bisogno di schede fisiche.

In questo modo i clienti hanno maggiore flessibilità di passare da un operatore all’altro o di aggiungere più profili di rete sullo stesso dispositivo. Esse sono sempre più diffuse tanto che diversi operatori offrono dei piani e dei servizi compatibili. Ovviamente non tutti i dispositivi supportano questa tecnologia per cui è necessario controllare che il proprio telefono, tablet o altro sia compatibile. Un altro punto di forza dell’eSim è che la rimozione del piano telefonico avviene in modo digitale e non fisico.

Ad oggi nel nostro paese si può ottenere una eSim con un numero di telefono e con seriale Iccid da 19 cifre, codice Pin e Puk solo con Vodafone, Tim, WindTre, CoopVoce, Spusu e Very Mobile. Come spiegano i colleghi di Mondomobileweb, la disponibilità di queste schede è garantita nei negozi fisici solo da Vodafone, WindTre, Coop Voce e Tim. Very Mobile, invece, effettua vendita solo online.

Tim, Vodafone e WindTre, poi, vendono tali sim mediante un supporto fisico dove è presente il Qr Code mentre Very Mobile e CoopVoce lo inviano direttamente via e-mail. Per quanto concerne il Qr Code, poi, quello di Vodafone, CoopVoce e Tim si può usare senza limiti mentre WindTre fornisce invece un codice monouso. Il Qr Code di Very Mobile inviato ai clienti, invece, si può utilizzare al massimo sei volte, inclusa la prima installazione. L’eSim di Tim costa 10 euro come quella tradizionale mentre se si vuole cambiare la sim con quest’ultima, il costo è di 15 euro. Quella Vodafone costa invece 1 euro e a tale prezzo si aggiungono eventuali costi di attivazione e il primo mese di offerta.

La sostituzione da o verso eSim costa 10 euro, salvo eventuali promozioni. Il passaggio da sim a eSim WindTre costa invece 15 euro mentre con VeryMobile la richiesta non costa nulla. Infine con CoopVoce il costo della nuova eSim è di 10 euro mentre per il cambio da Sim, il prezzo è di 5 euro.

Riassumendo….

1. L’eSim è una tecnologia che sostituisce la tradizionale scheda sim fisica

2. Il punto di forza è che non è necessario inserire o sostituire manualmente una scheda sim fisica

3. Con essa è più semplice passare da un operatore a un altro

4. Non tutti i dispositivi supportano l’eSim: è necessario verificare la compatibilità del proprio

5. L’eSim con Vodafone, Tim, WindTre, CoopVoce e Verymobile funziona in modo diverso così come i costi sono differenti.

