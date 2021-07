Dove conviene investire oggi: in un conto deposito o in un immobile? Se si hanno dei risparmi è preferibile optare per uno strumento bancario senza rischi semplice oppure nel classico mattone per il quale è tornato un grande interesse a seguito della pandemia? Ecco maggiori dettagli in merito.

Dove conviene investire oggi: in un immobile?

In Italia i prezzi delle case sono ancora in calo e a confermarlo è l’Osservatorio Immobiliare di Mutuionline.it. Rispetto al 2010 si registra infatti un calo notevole dei prezzi a metro quadro (-15%) ed attualmente il prezzo medio è di 1.934 euro contro i 2.286 euro del 2021.

In un contesto di prezzi a ribasso, le case sono in media più care nel centro Italia con una media di 2.110 euro mentre al Nord il dato è di 1930 euro a metro quadro. Infine al sud di 1590 euro a metro quadro e al centro di 1390 euro a metro quadro. Solo le isole hanno registrato un aumento di prezzi del 5% nel 2021 rispetto allo scorso anno.

Quest’anno secondo l’analisi di Mutuionline la regione con i prezzi più alti d’Italia a metro quadro è il Trentino con 2.850 €/mq seguita da Lazio e Toscana. La regione meno cara dove investire in un immobile è l’Abruzzo dove un metro quadro costa solo 1148 euro. Quindi il 33% in meno rispetto alla media nazionale. Per quanto riguarda invece le province, quella con il prezzo più alto è Milano con 2.758 €/mq seguita da Roma e Firenze. La casa meno cara, invece, si può acquistare a Reggio Calabria che ha anche un altro primato ovvero la metratura tra le più grandi d’Italia al contrario di Milano dove in media si acquistano case più piccole visto i costi esosi degli appartamenti.

Conto deposito: dove investire oggi il proprio denaro?

Tra i migliori conti deposito di metà luglio 2021 c’è sicuramente ci sono quelli della banca Private Leasing che offra sette diverse soluzioni. Si può infatti optare per il conto Flash vincolato che offre un tasso annuo lordo dello 0,75% (6 mesi), il Fast vincolato con tasso lordo del’1,25% (12 mesi) e lo Smart vincolato con tasso dell’1,35% (24 mesi). C’è poi il Fast con tasso annuo lordo dello 0,90%, lo Smart dell’1,10%, il Best dell’1,40% ed il Comfort fino al 3%. Per i dettagli consultare la pagina ufficiale di banca Private Leasing.

Si potrà inoltre optare per il conto deposito Illimity Bank vincolato che offrirà un tasso annuo lordo dell’1,75% con capitale non svincolabile e dell’1,50% con capitale svincolabile ( sempre a 60 mesi).

