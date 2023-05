Si torna a parlare di diritti tv a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea di serie A del nuovo bando a partire dalla stagione 2024/2025. Esso è stato approvato all’unanimità insieme alla modifica dello statuto per la commercializzazione centralizzata dell’archivio corrente.

L’Amministratore Delegato De Siervo ha comunicato che si andrà verso la piena condivisione delle dieci gare e che il prezzo minimo dell’offerta sarà di 1,2 miliardi di euro per tre anni. Nel bando non si parla solo di co-esclusiva ma anche di partita in chiaro.

Ecco allora le principali notizie in merito e le offerte del momento per assistere agli ultimi match della serie A proposte da Tim Vision, Dazn, Sky e Amazon.

Le novità

L’assemblea della Lega Serie A ha approvato il nuovo bando per i diritti tv della serie A a partire dalla stagione 2024-2025. In esso ci sono otto pacchetti diversi e, come ha spiegato De Siervo, si va verso la condivisione piena delle dieci gare.

Significa quindi che l’utente avrà la possibilità di scegliere l’offerta migliore tra quelle proposte? La risposta è che si potrebbe andare verso questa strada.

Tra le opzioni c’è anche quella attuale che vede Dazn trasmettere dieci match in co-esclusiva con Sky. A differenza di oggi, però, c’è una succulenta novità ovvero la possibilità di tornare a vedere una partita del campionato in chiaro. Tra i pacchetti, infatti, ce n’è uno che permette l’assegnazione di nove partite in esclusiva e quella del sabato sera trasmessa in chiaro.

Inoltre c’è un pacchetto pensato proprio per soggetti come Amazon. Con esso si avrebbe la possibilità di trasmettere le partite solo in una particolare settimana.

Diritti tv serie A: co-esclusiva e partita in chiaro, le offerte del momento di Dazn, Tim Vision e Sky?

Al momento, su Prime Video si può visionare la partita in esclusiva della Champions League più importante del mercoledì sera. Attenzione: quelli appena indicati sono solo alcuni dei pacchetti previsti.

Partite in co-esclusiva e una in chiaro, ecco le ultime novità che arrivano dall’ultimo bando per i diritti tv della serie A per la stagione a partire dal 2024-2025. Al momento, però, tutte le partite di serie A (anche per la prossima stagione) sono disponibili su Dazn. Su tale piattaforma sono due gli abbonamenti che si possono sottoscrivere: c’è quello Standard e il Plus.

Il primo costa 29,99 euro, offre la possibilità di registrare fino a 6 dispositivi e guardare in contemporanea i contenuti solo su 1 rete internet domestica. La visione in contemporanea su due dispositivi si può ma solo sulla stessa rete domestica. Questo pacchetto include tutta la serie A, LaLiga, il basket, l’Ufc, il tennis, l’Nfl e tanti altri sport.

Il pacchetto Plus costa invece 44,99 euro al mese, permette di registrare fino a 7 dispositivi e visionare i contenuti contemporaneamente su due reti domestiche anche diverse. I contenuti visibili sono i medesimi del pacchetto Standard che resta il più venduto.

L’abbonamento a Sky Calcio costa invece 14,90 euro al mese invece di 30 euro per diciotto mesi. Grazie a esso è possibile visionare tre partite di serie A su dieci ogni turno e la serie Bkt stagione 2023/2024. Nel dettaglio, le partite di serie A fruibili sono quelle del sabato sera alle 20.45, quelle della domenica alle 12.30 e quelle del lunedì alle 20.45. E ancora, si possono visionare anche le migliori partite di Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1.

Chiudiamo con Amazon che a chi ha l’abbonamento a Prime che costa 49,90 euro all’anno o 4,99 euro al mese, dà la possibilità di vedere il match più importante di Champions League del mercoledì sera.

Tim Vision con Dazn costa infine 29,99 euro al mese e, oltre ai contenuti sportivi di Dazn, offre anche la visione di Infinity con la Champions League. In più i nuovi clienti con rete fissa Tim avranno 6 mesi di Amazon gratis. Si potrà anche scegliere il pacchetto Plus per guardare in contenuti di Dazn in contemporanea da due dispositivi diversi con reti internet diverse a 5 euro per cinque mesi.

Queste sono le offerte del momento ma potrebbero arrivarne di nuove al termine del campionato e quindi dopo il 4 giugno. Gli italiani amano pazzamente questo sport perché, come direbbe Bill Shakly: “il calcio non è solo una questione di vita o di morte. È molto di più“.

