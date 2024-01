Il digital banking nel 2024 si profila come un panorama in costante evoluzione, guidato da trasformazioni epocali e dalla crescente influenza del digitale. Backbase, leader nell’Engagement Banking, ha delineato quindi i principali trend del settore per il 2024, ponendo l’accento sulla centralità dell’utente e sull’implementazione di modelli operativi e tecnologici avanzati. Ecco dunque quello che ci si attende per l’anno appena iniziato.

La rivoluzione digitale nel banking 2024 e la nascita delle digital banks

Nel corso del 2024, il settore bancario sta vivendo una rivoluzione senza precedenti grazie al processo di digital transformation.

Con un’imminente trasferimento di oltre 60 trilioni di dollari di attività nelle mani di una nuova generazione, caratterizzata da aspettative digitali elevate, il banking è chiamato a bilanciare l’innovazione tecnologica con l’importanza del contatto umano.

Nel prossimo decennio, il settore bancario vivrà un processo di digital transformation senza precedenti. La nuova generazione di investitori, plasmata dalla tecnologia, avrà bisogno di un equilibrio tra esperienze digitali avanzate e consulenza personalizzata. La trasformazione digitale dovrà quindi essere strategica e anticipare le esigenze di clienti che cercano un contatto umano anche in un mondo sempre più digitale.

L’utente diventerà il fulcro delle strategie bancarie. Non a caso di recente Backbase ha lanciato la piattaforma di Engagement Banking in cui l’attività bancaria ruota intorno al cliente. Creare esperienze su misura, bilanciando tecnologia e umanità, sarà dunque fondamentale. La personalizzazione delle soluzioni in base alle specifiche esigenze, sia per i clienti retail che per gli imprenditori, diventerà quindi imperativa. L’approccio unico non sarà più sostenibile: si avrà, infatti, bisogno di suddividere i clienti per fornire soluzioni mirate.

Digital banking 2024: il futuro nel 2024 guidato dall’utente, potenziato dall’IA e plasmato da Backbase

La modernizzazione nel 2024 è l’obiettivo di Backbase. Sarà quindi necessario identificare e migliorare step by step le aree di attrito con una particolare attenzione sull’esperienza del cliente e sulla produttività dei dipendenti.

In conclusione…

Ciò permetterà alle banche di ottimizzare risorse e tempi. L’innovazione costante e incrementale diventerà quindi il mezzo principale per distinguersi nella competizione.Anche sensibilizzare i clienti sulla loro “financial awareness” sarà di fondamentale importanza. L’alfabetizzazione finanziaria, supportata da strumenti tecnologici come video esplicativi e podcast, diventerà un mezzo efficace per fornire informazioni e guida. La tecnologia, poi, si integrerà nella promozione del benessere finanziario per cui gli utenti si raggiungeranno mediante canali come YouTube, TikTok e podcast.

1. Nel 2024, l’Intelligenza Artificiale assumerà un ruolo sempre più incisivo nei servizi bancari. L’utilizzo di essa rivoluzionerà la stesura di documenti, fornirà raccomandazioni personalizzate e ridurrà tempi e costi. Le chatbot, in particolare, diventeranno strumenti chiave per l’interazione avanzata con gli utenti, amplificando l’esperienza online.

2. Backbase, leader nell’Engagement Banking, si posiziona al centro di questa rivoluzione. La piattaforma, orientata al cliente, si integrerà senza sforzi nell’architettura esistente, consentendo alle banche di innovare su larga scala. Attraverso un approccio modulare e la promozione dell’IA, Backbase si distinguerà come catalizzatore del cambiamento nel panorama bancario del 2024.

3. La “Digital Bank,” un connubio di digitalizzazione e umanizzazione, rappresenterà il futuro del settore bancario. La capacità di offrire esperienze personalizzate, mantenendo al contempo un contatto umano, diventerà il cardine della competitività.