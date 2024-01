Il libretto postale rappresenta da decenni uno degli strumenti di risparmio più diffusi e accessibili per i cittadini italiani. Questa solida tradizione ha quindi consolidato la fiducia degli italiani nei confronti di Poste Italiane come istituto finanziario di riferimento. Il rendimento offerto dal libretto postale, però, è sempre stato caratterizzato da tassi di interesse piuttosto modesti, motivo per il quale le attuali offerte Supersmart risultano un’opportunità straordinaria da cogliere al volo. Ecco, dunque, le caratteristiche delle tre del momento con tassi di interesse che arrivano fino al 3,50% (lordo).

Offerta Supersmart Premium 366 giorni – l’esclusività della nuova liquidità

L’offerta Supersmart Premium 366 giorni è un’occasione unica dedicata esclusivamente a coloro che apportano nuova liquidità al libretto Smart. Con una durata di 366 giorni, questa proposta offre un tasso di interesse annuo lordo del 3,00% a scadenza. Per poter usufruire di essa, è necessario attivarla entro il 7 marzo 2024.

La nuova liquidità, per chi non lo sapesse, è costituita dai versamenti effettuati dal 19 gennaio 2024 al 7 marzo 2024 e può provenire da diverse fonti, tra cui bonifici bancari, assegni bancari e circolari, nonché accredito di stipendi e pensioni. È anche possibile trasferire la liquidità da altri libretti di risparmio postale o conti correnti postali con la stessa intestazione al libretto Smart mediante il girofondo.

Chi vi aderirà, quindi, verrà premiato, ripetiamo, con un rendimento del 3,00% annuo lordo a scadenza sulla nuova liquidità accantonata. Per coloro che già possiedono un libretto Smart, il processo di adesione prevede il versamento di nuovo denaro e l’attivazione dell’offerta. Per i nuovi clienti, invece, è necessario aprire prima il libretto Smart (sia online che in ufficio postale) e poi versare la nuova liquidità. Solo dopo si potrà procedere con l’attivazione dell’offerta. Ricordiamo nuovamente che per sottoscrivere tutte le offerte Supersmart è necessario possedere un libretto risparmio postale di Poste Italiane Smart e non l’ordinario.

Pensione e Supersmart 360 giorni su libretto postale – un’opzione per ogni esigenza

Oltre all’offerta Supersmart Premium 366 giorni, Poste Italiane propone altre due interessanti opportunità di investimento. C’è quella denominata “Pensione” che ha una durata di 364 giorni e offre un tasso di interesse annuo lordo del 3,50% a scadenza sulle somme accantonate. Per poter aderire, è necessario essere titolari di un libretto Smart sul quale sia stata presentata una richiesta di accredito di una pensione erogata dall’INPS o aver effettuato almeno un accredito di una pensione INPS.

C’è poi l’offerta Supersmart 360 giorni dedicata a tutti che offre un tasso di interesse annuo lordo del 2,50% a scadenza. Essa si può attivare sia online su poste.it e App BancoPosta, che in ufficio postale. Dura 360 giorni e ciò la rende una scelta flessibile per chi desidera un investimento a medio termine.

In conclusione…

1. L’offerta Supersmart Premium 366 giorni rappresenta un’occasione senza precedenti per ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 3,00%. Tale promozione consente ai risparmiatori di massimizzare il rendimento sulla nuova liquidità accantonata

2. Con la promo Supersmart Pensione e 360 giorni, Poste Italiane offre opportunità di investimento che si adattano a diverse esigenze finanziarie, consentendo una diversificazione strategica del proprio portafoglio.

3. La possibilità di aderire online o in ufficio postale rende queste offerte estremamente accessibili, garantendo a tutti i clienti la comodità di gestire i propri investimenti secondo le proprie preferenze.

4. La chiarezza delle scadenze in ciascuna offerta fornisce una prospettiva temporale chiara. Per questo i risparmiatori hanno la possibilità di pianificare i propri investimenti in modo efficace e adattare le proprie strategie finanziarie.

L’offerta Supersmart di Poste Italiane rappresenta un’opportunità imperdibile per coloro che cercano rendimenti più elevati sulle proprie riserve finanziarie in quanti offre allo stesso tempo flessibilità e facilità di gestione. La diversificazione delle opzioni consente poi ai risparmiatori di adattare la propria strategia alle proprie esigenze.

In questo modo viene garantito un approccio su misura per ogni cliente.