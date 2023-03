Debutta in Italia GoMoWorld: eSim solo per dati per il roaming internazionale da 3,99 euro

Tutti, almeno una volta nella vita, saranno atterrati in un paese straniero preoccupandosi di non poter disporre di una connessione internet fino all’alloggio. Le tariffe per il roaming internazionale, come si sa, sono salatine (se non si ha un’offerta ad hoc) per cui quasi tutti preferiscono deselezionare l’opzione del consumo dati dal proprio smartphone per evitare brutte sorprese.

Ora, però, per ridurre tale stress e poter comunicare fin da subito con un proprio familiare o amico, arriva GoMoWorld, il servizio grazie al quale è possibile acquistare mediante l’app dei pacchetti di soli dati. Il tutto a partire dalla modifica cifra di 3,99 euro da sfruttare, però, tramite eSim. Ma veniamo ai dettagli.

Come funziona GoMoWorld

Ha debuttato in Italia GoMoWorld, servizio mediante il quale si potranno acquistare con l’apposita applicazione dei pacchetti dati a partire da 3,99 euro. Questi ultimi serviranno per fruire del roaming internazionale in circa 160 paesi di tutto il mondo mediante eSim.

Significa che si potranno utilizzare solo sui dispositivi compatibili. Il punto di forza di questa nuova offerta è che si avrà la libertà di non avere un contratto o un impegno a lungo termine.

GoMoWolrd, infatti, connetterà il cliente a una rete di partner locali in modo tale che si possano ottenere tutti i vantaggi del roaming senza costi elevati.

Il funzionamento

Per utilizzare GoMoWorld si dovrà scaricare tale applicazione dall’App Store o da Google Pay. Fatta tale operazione si dovranno seguire sullo schermo le istruzioni per installare la eSim. Si dovrà poi attivare quest’ultima e, una volta, raggiunto il paese di destinazione toccare per aprire l’app GoMoWorld Infine, dal menù a discesa, si potrà scegliere il paese nel quale ci si recherà.

Come detto, il costo parte da 3,99 euro. Per l’Europa, ad esempio, si avranno 2 Gb da usare per 7 giorni a questo prezzo. Quest’ultimo salirà a 19,99 euro per avere 25 Gb (invece di 20) per 30 giorni. Ecco un altro esempio: disporre di 15 Gb negli States (invece di 10 Gb) costerà 19,99 euro mentre per il Giappone 500 Mb avranno un costo di 500 Mb e 5 Gb un prezzo di 19,99 euro.

Sulla pagina ufficiale di GoMoWorld c’è la lista di tutti i paesi nei quali si potrà disporre di quest’offerta, perché allora non provarla quando si viaggia all’estero?

Ricordiamo che questo servizio, però, si potrà utilizzare solo sugli smartphone compatibili con la tecnologia eSim. Quest’ultima è il formato di sim digitale che permette di attivare un piano tariffario sul proprio device senza dover per forza utilizzare una sim card rimovibile. Tornando all’offerta, infine, essa non avrà un rinnovo automatico in quanto, una volta finiti i giga inclusi, la navigazione internet si bloccherà senza costi in aggiunta.

