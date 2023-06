DAZN in offerta a 9,99 euro, ma quanto costa vedere il calcio oggi?

Negli ultimi giorni DAZN ha rinnovato la sua offerta proponendo ancora i suoi piani tariffari, in pratica gli stessi lanciati già a inizio anno. Con il campionato terminato, però, è naturale che la proposta commerciale della piattaforma perda molto del suo potenziale, ecco che quindi l’azienda rincara la dose pubblicizzando nuovamente il suo pacchetto base, quello da 9,99 euro. Ma cosa si vede per questa cifra e quanto costa invece seguire le partite di Serie A in Italia?

La proposta calcistica delle pay tv

Prima di dedicarci all’offerta di DAZN, facciamo il punto della situazione su quelli che sono i diritti tv della Serie A nel nostro paese. Da tempo infatti si dibatte sulla possibile proposta di creare un vero e proprio canale pay tv della Lega Calcio, al fine di percepire direttamente gli introiti degli abbonamenti effettuati dai tifosi. Per la stagione 2024/25 sarà nuovamente bagarre, soprattutto dopo l’effetto del bando matrioska, ossia la possibilità offerta alle squadre di vendere al miglior offerente i diritti televisivi. Ciò significa che ancora una volta potremmo assistere a una sorta di spezzatino, proprio come avvenne anni fa prima che DAZN si accaparrasse i diritti di tutto il campionato.

La decisione è arrivata proprio dall’Antitrust, la quale ha suggerito alla Lega di vendere i diritti a più operatori. Per il triennio 2021/24, la Lega Serie A incassa ogni anno 927,5 milioni da Dazn. Ci sono poi gli 87,5 milioni di Sky che trasmette tre gare in condivisione con DAZN. Per il prossimo triennio le cose potrebbero cambiare. Nel frattempo, l’offerta sportiva di Sky è molto variegata. Quella base prevede come detto alcune partite (3 a settimana) della Serie A e le migliori del calcio europeo. Il costo è di 14,90 euro al mese. Il pacchetto tv + sport invece oltre al calcio e agli show televisivi propone anche le coppe europee come la Champions, motori, NBA e tanto altro sport.

Il prezzo è di 30,90 euro al mese.

Come detto, la stagione 2023/24 sarà l’ultima che vedrà questo schema, anche se è ipotizzabile che ci saranno nuove offerte in prossimità dell’inizio del campionato a settembre. Per tanto, riguardo ai prossimi anni non ci resta che attendere in che modo la Lega Calcio deciderà di cedere i diritti delle proprie partite, con la possibilità ormai molto concreta, che tali diritti verranno divisi per più operatori, cosa che costringerà i tifosi a optare per più abbonamenti.

DAZN in offerta

Il pacchetto più economico offerto da DAZN si chiama Start, e costa soltanto 9,99 euro. Si tratta di un pacchetto sport che permette di vedere la Serie C, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale, oltre a tutto il basket italiano e il meglio di quello europeo. Il costo è riservato solo a coloro che sottoscrivono un abbonamento della durata di almeno 12 mesi. START consente di associare fino a quattro dispositivi e guardare contemporaneamente su due, i quali devono però essere connessi alla medesima rete domestica. In pratica, quel che sta cercando adesso di fare Netflix.

Per coloro che invece vogliono avere la possibilità di disdire prima dei 12 mesi, Star costa 13,99 euro, e si potrà effettuare la disdetta con un preavviso di 30 giorni. L’altro pacchetto disponibile è quello denominato Standard. Per gli abbonamenti di almeno un anno il costo è di 29,99 euro. Il piano mensile, invece, quindi senza contratto annuale, costerà 39,99 euro al mese, ma si avrà la possibilità di disdire con 30 giorni di anticipo. In questo caso la visione consente di accedere a tutti i contenuti live della piattaforma, quindi comprende anche le partite di calcio.

Esiste poi il piano PLUS, il quale consente di vedere su due dispositivi contemporaneamente, anche se fuori dall’abitazione domestica. In questo caso, il costo annuale è di 44,99 euro al mese, mentre per chi sceglie l’iscrizione mensile il costo è di 54,99 euro al mese. Ma cosa succede se si recede in anticipo il contratto annuale? In questo caso il cliente dovrà corrispondere l’importo degli sconti dovuti (i 10 euro risparmiati per ogni mese di visione).

Riassumendo…