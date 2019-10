Dal 15 novembre scatta l’obbligo degli pneumatici invernali: guida all’acquisto e costi medi

Il 15 novembre 2019 scatterà l‘obbligo degli pneumatici invernali, quattro stagioni o catene da neve a bordo. Il comparatore dei prezzi online leader in Italia Trovaprezzi.it ha svelato i periodi di maggiore interesse nonché le preferenze degli italiani in merito alla ricerca online di pneumatici auto. Sono stati anche rilevati i prezzi medi e le alternative per spostarsi sicuri durante l’inverno.

Le ricerche degli italiani in merito agli pneumatici auto

Trovaprezzi.it nella sua ultime ricerca svela che da settembre a dicembre 2018 per gli pneumatici auto sono state svolte 752 mila ricerche e più della metà di esse (precisamente il 58%) è stata fatta dallo smartphone. Il 35% dai computer e il 7% da tablet. Le regioni più attive sono state la Lombardia con circa 204 mila ricerche, il Lazio con oltre 140 mila, l’Emilia Romagna con oltre 66 mila, il Veneto con oltre 60 mila, il Piemonte con circa 49 mila e la Toscana con oltre 41 mila ricerche.

Trovaprezzi.it ha poi analizzato le intenzioni degli utenti nei mesi di settembre 2018 e settembre 2019 riscontrando un calo di interesse per gli pneumatici Goodyear a vantaggio di altri brand come Bridgestone e nuovi come Goodride e Rotalla (che sono brand cinesi).

La top 10 brand del mese di settembre 2018 è così composta:

Hankook, Goodyear, Pirelli, Michelin, Nokian, Nexen, Bridgestone, Continental, Winter Tact e

La top brand di settembre 2019, è invece, così composta:

Michelin, Hankook, Pirelli, Bridgestone, Nexen Goodyear, Continental, Insa Turbo, Rotalia e

Le 25 offerte di pneumatici più ricercate a settembre 2019 e i costi medi

Trovaprezzi.it analizzando le 25 offerte relative agli pneumatici più ricercate del mese di settembre 2019 ha scoperto che gli italiani, oltre a quelli invernali ( 6 su 25 offerte), sono interessati sopratutto ai prodotti quattro stagioni ( 11 su 25 offerte). Tali gomme costano di più rispetto a quelle invernali ma garantiscono stabilità e sicurezza in strada durante tutte e quattro le stagioni.

Se si considera un’utilitaria con cerchi da 14 pollici (175/65R14 82T) è possibile trovare varie soluzioni di prezzo a seconda del budget che si ha. Ecco i prezzi rilevati da Trovaprezzi.it nella settimana dal 7 al 13 di ottobre:

pneumatici invernali : ognuno varia di prezzo, c’è quello di Kumho Wintercraft che costa 27,81 euro fino ad arrivare a quello inchiodato Maxxis Arctictrekker che arriva a costare 84,35 euro. Per 1 gomma invernale Pirelli o Michelin si deve, invece, spendere all’incirca 50 euro,

: sicuramente è la soluzione ideale per chi vuole spendere poco. In coppia omologate per ruote anteriori costano all’incirca 20 euro ed infine pneumatici quattro stagioni: il costo di una gomma di brand come Imperial o Fortuna è di circa 32 euro mentre si arriva a quasi 67 euro a gomma per una Pirelli cinturata che è ovviamente ideale per tutte e quattro le stagioni.

