Crociere in Italia con Costa Deliziosa: le offerte da non perdere in autunno

Costa Deliziosa ha inaugurato la prima partenza da Trieste con una crociera che tocca solo porti italiani e per turisti italiani. Si tratta di una bella novità che permette di conoscere le bellezze del nostro paese in un periodo in cui i viaggi all’estero sono limitati.

Costa Deliziosa riparte da Trieste con itinerari italiani

Ad annunciare le novità di Costa Deliziosa è stato Massimo Brancaleoni, Senior Vice President World Wide Sales di Costa Crociere, che ha parlato di grande opportunità per il settore: “Avere una crociera che tocca solo porti italiani è una grande opportunità a cui non avevamo pensato prima. Ma se fosse un prodotto straordinario per promuovere la nostra bella Italia e per tutti i crocieristi del mondo?” ha detto entusiasta Brancaleoni.

Le offerte per italiani con Costa Deliziosa

Gli itinerari di Costa Deliziosa con partenza da Trieste e Genova, prevedono due differenti percorsi. Il primo, chiamato Verso Est, tocca Puglia, Sicilia e Calabria e in particolare parte da Trieste per poi toccare Bari, Brindisi, Corigliano Rossano, Catania e Siracusa. Il secondo percorso, chiamato Verso Ovest, parte da Genova e tocca Sicilia, Sardegna, Campania e Lazio. Si parte da Genova per toccare poi Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari e La Spezia. Per quanto riguarda le offerte, partendo con Costa Deliziosa da Trieste dal 27 settembre al 4 ottobre, la migliore proposta include un prezzo di 1.798 euro per una cabina da 2 persone oppure 1.598 euro per due persone con partenza il 25 settembre da Catania e ritorno il 2 ottobre. Ovviamente il prezzo cambia in base alla cabina scelta, il totale che appare è riferito al prezzo a coppia. Tutti i dettagli si trovano a questo link.

Per chi sceglie l’itinerario con partenza da Genova, invece, la migliore offerta è di 1.998 euro per 2 persone, cabina interna, dal 19 al 26 settembre. Anche in questo caso il prezzo cambia se si sceglie un altro tipo di cabina. Tutti i dettagli si trovano a questa pagina.

Leggi anche: Offerte weekend tra lusso e benessere a settembre: proposte per viaggi d’autunno