Costa e Msc crociere: offerte di fine estate con la formula del tutto compreso da 379 euro

Quasi tutti almeno una volta nella vita vorrebbero poter fare delle crociere, magari con Costa o Msc che sono tra le compagnie di navigazione che propongono maggiori offerte.

Ma perché è il sogno di molti poter fare tale tipologia di viaggio? Il motivo principale è sicuramente quello che con la crociera non ci si dovrà preoccupare di niente: né di prenotare gli alloggi e nemmeno gli spostamenti. Inoltre i pasti saranno inclusi nel prezzo per cui ci si potrà dedicare solo alla propria vacanza. In più si potrà fruire della piscina, dell’animazione anche per i più piccoli e della palestra. Insomma in una sola vacanza si avranno tutti questi comfort.

Ecco allora le migliori offerte del momento proposte da Costa e Msc crociere.

[riassumendo]

Le offerte del momento

Sia Costa che Msc crociere propongono diverse offerte per tornare in vacanza. Partiamo dalla prima che offre a prezzi stracciati una vacanza con la formula del tutto compreso se si prenoterà entro il 30 settembre.

Una vacanza di otto giorni nel Mediterraneo con partenza da Civitavecchia/Roma partirà dal prezzo di 379 euro a persona (totale per due) con quote di servizio obbligatorie incluse nel costo. Si partirà con la Costa Smeraldaverso Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma, Palermo per poi tornare a Civitavecchia. La data di partenza sarà il 1° dicembre, la cabina sarà quella interna e si avrà la pensione completa (colazione, pranzo, cena e snack). In più si potrà fruire di spettacoli e di tanto divertimento.

Anche la crociera Costa da Savona partirà dal prezzo di 379 euro a persona (totale per due 758 euro). La nave con la quale si partirà sarà la Costa Smeralda, il giorno il 13 gennaio mentre la durata di 8 giorni.

Costa e Msc crociere: offerte di fine state con la formula del tutto compreso da 379 euro

L’itinerario sarà il seguente: da Savona verso Siviglia, Barcellona, Palma, Palermo, Civitavecchia per poi tornare a Savona. Le quote di servizio saranno incluse nel prezzo, la cabina sarà interna e la pensione completa.

Tra le offerte proposte da Msc crociere c’è quella del viaggio lungo di 11 notti con la Msc Poesia con il prezzo a persona che parte da 619 euro al quale aggiungere 132 euro per la quota di servizio alberghiero obbligatoria. Ma qual è l’itinerario? Ebbene, si parte da Civitavecchia il 18 novembre verso Genova, Kusadasi e Istanbul (Turchia), Pireo (Grecia), Palermo per poi tornare a Civitavecchia. La Msc comunica che inclusi in tutte le crociere ci saranno i seguenti servizi: la pensione completa al buffet e al ristorante principale nonché la fruizione di piscine e palestra. Inoltre la possibilità di accedere agli spettacoli teatrali, alla musica dal vivo mentre per i più piccoli sarà disponibile il kids club (1-17 anni).

Si potrà poi cogliere al volo l’offerta Last Minute per partire il 22 settembre con la Msc Divina per 7 notti da Civitavecchia. Da tale porto ci si dirigerà verso Siracusa, La Valletta (Malta), Santorini e Mykonos (Grecia) per poi tornare a Civitavecchia. Per quanto riguarda il prezzo esso partirà da 1052 euro a persona compreso di quota servizio obbligatoria e assicurazione. La tipologia di cabina sarà quella interna e inclusi nel prezzo si avranno gli stessi servizi dell’altra crociera indicata.

Riassumendo…

1. Quasi tutti almeno una volta nella vita vorrebbero fare delle crociere

2. Msc e Costa crociere propongono tante offerte da cogliere al volo

3. Costa propone un viaggio nel Mediterraneo a partire da 379 euro a persona mentre Msc crociere una vacanza di 11 giorni a partire da 751 euro a persona.

[email protected]