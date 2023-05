Conto corrente agevolato per i giovani con tetto massimo di 100 mila euro, la proposta del Governo Meloni

Il disegno di legge avanzato dal nuovo Governo targato Meloni potrebbe introdurre non solo il liceo made in Italy ma anche il conto corrente agevolato per i giovani a zero spese.

Il tutto, però, è ancora in fase di perfezionamento da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e per l’approvazione, si crede, si dovrà attendere la prossima settimana. In caso di esito positivo, molte banche potrebbero offrire dei conti agevolati agli studenti correntisti under 30 che offrirebbero tutta una serie di vantaggi aiutando i giovani a gestire il proprio capitale in modo intelligente e senza spese eccessive.

Al giorno d’oggi avere un conto corrente è fondamentale, anche per i giovani. Con esso, infatti, si possono gestire le finanze, si ha la sicurezza di conservare il denaro in modo sicuro e si possono effettuare pagamenti e transazioni. Inoltre, sottoscrivendo un conto, si può accedere a una vasta gamma di servizi finanziari come le carte di credito, i mutui o gli investimenti.

E ancora, a servizi come l’accredito dello stipendio o la domiciliazione delle utenze. Infine tale strumento semplifica le transazioni internazionali e riduce le spese di cambio valuta e le commissioni bancarie.

Le offerte del momento

Diverse banche danno la possibilità di sottoscrivere un conto corrente agevolato per i giovani. Tra queste c’è BPER che mette a disposizione per gli under 35 quello “On Demand” che è gratis fino a tale età. Si tratta del pacchetto base con il quale si ricevono dei servizi come la carta di debito, la possibilità di accreditare lo stipendio e di pagare le bollette in automatico. Per aprirlo si deve essere maggiorenni e ci si deve recare in una filiale BPER con documento di identità e codice fiscale. I nuovi clienti che apriranno questo conto entro il 31 luglio, poi, riceveranno fino a un massimo di 300 euro di credito che si potrà usare per ottenere i vantaggi che si desiderano.

La promo prevede un credito iniziale di 150 euro che si potrà utilizzare per ottenere in forma gratuita un premio di uno dei partner selezionati ovvero Lego, Q8, Gift card Deliveroo, Rakuten con 3 film omaggio.

Per aumentare i vantaggi, si riceverà (non appena si aprirà il conto) una email con il link alla piattaforma dal quale si potranno consultare i comportamenti che premieranno.

Anche il Selfy conto di banca Mediolanum darà la possibilità di non pagare il canone fino a 30 anni. Non si avranno, poi, spese nel caso di prelievi in area euro e con carta di debito. In più, l’apertura sarà ancora più veloce nel caso si utilizzi lo Spid. Inoltre, se si accrediterà mensilmente lo stipendio o si faranno acquisti con la carta Mediolanum per almeno 1000 euro nei primi tre mesi, si riceverà un buono Amazon del valore di 100 euro.

La proposta del conto corrente agevolato che vedrà la luce, forse, la settimana prossima, permetterebbe alle banche di offrire a chi ha un’età compresa tra i 16 e i 30 anni un conto di risparmio e investimento con tetto massimo di 100 mila euro. Esso, si legge nel Ddl potrà essere utile “esclusivamente per il sostenimento delle spese funzionali, dirette e indirette, per la formazione e l’istruzione”. Le forme di versamento, poi, potranno provenire da donazioni, terzi o crowdfunding. Non ci sarà nessuna tassazione su di esso e nemmeno canone o imposizione fiscale purché il contribuente abbia un Isee sempre sotto i 40 mila euro. Se non si rispetteranno le regole imposte dal governo, però, e si utilizzeranno i fondi per altri scopi, il beneficiario perderà i vantaggi.

Le spese consentite saranno quindi quelle per l’avvio o il completamento dei percorsi di istruzione secondaria o terziaria offerti da università e istituzione dell’Afam. Inoltre i percorsi di formazione terziaria professionalizzante offerti dagli Its e altri corsi di formazione superiore anche fuori dall’Italia. Si potranno poi acquistare i libri di testo, il materiale didattico e il denaro si potrà usare anche per un eventuale alloggio se si vive in un luogo diverso dalla propria residenza.

