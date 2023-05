Conti deposito, la top 5 delle migliori soluzioni contro l’inflazione

I conti deposito sono dei prodotti di investimento/risparmio grazie ai quali è possibile ottenere rendimenti dal proprio capitale senza alcun rischio. Inoltre proteggono in parte i propri soldi dall’inflazione che continua a essere galoppante e che brucia i capitali dei conti correnti.

Tutelano in parte il denaro da questa tassa occulta perché, nonostante quasi tutte le banche abbiano aumentato i tassi di interesse dei conti deposito, questi ultimi non coprono del tutto l’inflazione. Servirebbe, infatti, investire in rendimenti nominali superiori a quest’ultima per essere completamente coperti. Solo che, di questi tempi, si corrono dei rischi.

Una delle soluzioni sono quindi i conti deposito che offrono un rendimento che arriva fino al 4,75%. Si tratta di un tasso inferiore rispetto all’inflazione ma almeno permette di contenere in parte gli effetti dell’aumento dei prezzi ottenendo degli interessi. Per ricevere dei rendimenti migliori su tali conti, dovrebbe esserci una frenata improvvisa dell’inflazione che al momento sembra impossibile.

Qual è allora la top 5 dei migliori conti deposito del momento?

I primi 3

Tra i migliori conti deposito del momento c’è quello non svincolabile di banca Illimity che è dedicato ai clienti Premium. Il tasso di interesse annuo lordo è dell’1,50% dopo 6 mesi, del 3,50% dopo 1 anno e 18 mesi. Inoltre del 3,80% dopo 2 anni, del 4,30% dopo 36 mesi, del 4,50% dopo 48 mesi e del 4,75% dopo 60 mesi.

Dal calcolatore di banca Illimity apprendiamo che per un investimento di 20 mila euro, al termine del vincolo, si riceveranno 23.515 euro, esattamente 3.515 euro di interessi netti.

Si legge sulla pagina ufficiale che questo conto si potrà attivare direttamente dalla app o dal pc dalla propria aerea privata e che gli interessi sulle somme depositate verranno accreditati direttamente sul proprio conto Illimity ogni anno o alla fine del vincolo a seconda della linea scelta.

Il conto deposito con cedola trimestrale di MeglioBanca che è a tasso crescente con accredito diretto sul conto corrente, offre interessi diversi a seconda del vincolo. Più precisamente, il tasso annuo lordo è del 2,25% per vincolo a due anni, del 2,90% per vincolo a trentasei mesi, del 4% per vincolo a quarantotto mesi e del 4,60% per vincolo a sessanta mesi. Le caratteristiche di questo conto sono che le somme sono sempre svincolabili e che l’importo minimo accantonabile è di 5 mila euro.

Chiudiamo la prima carrellata dei conti deposito tra i migliori in circolazione con quello di banca Aidexa. Per la sottoscrizione non c’è bisogno di aprire anche un conto corrente con la banca, i risparmi così come per gli altri conti sono protetti dal Fidt fino a 100 mila euro a depositante e si guadagna il 2,22% reale in dodici mesi. In ogni il tasso di interesse annuo lordo è il seguente: dopo tre e sei mesi del 2%, dopo dodici mesi del 3%, dopo diciotto e ventiquattro mesi del 3,75% e dopo trentasei mesi del 4,5%.

Gli altri

Infine tra i conti deposito migliori sul mercato c’è anche quello Cherry Bank il cui importo minimo per la sottoscrizione è di 3 mila euro. Dopo sei mesi, in ogni caso, il tasso annuo lordo è del 2,60%. Dopo dodici e diciotto mesi del 3%, dopo ventiquattro mesi del 3,10%, dopo trentasei mesi del 3,50%, dopo quarantotto mesi del 3,75% e dopo sessanta mesi del 4%. Si tratta della formula vincolata.

Anche il conto deposito vincolato di banca Ifis ovvero il Rendimax offre discreti tassi con la formula vincolata il cui importo minimo sottoscrivibile deve essere di mille euro. Ebbene, dopo tre mesi, il tasso di interesse lordo con vincolo posticipato è del 2,75%, dopo nove mesi del 3%, dopo dodici mesi del 3,15% e dopo diciotto mesi del 3,25%. Inoltre del 3,40% dopo due anni, del 3,50% dopo tre anni, del 3,75% dopo quattro anni e del 4% dopo cinque anni.

Conti deposito, la top 5 delle migliori soluzioni contro l’inflazione

Quelli appena indicati sono cinque tra i migliori conti deposito presenti sul mercato il cui tasso di interesse (lordo) arriva fino al 4,75%.

Sicuramente con gli interessi che si percepiranno non si diventerà ricchi ma almeno si potranno proteggere i soldi che si hanno sul conto corrente. Sia dall’inflazione nonché dal canone mensile e dall’imposta di bollo.

Come direbbe un utente Twitter “risparmia oggi per un futuro migliore domani”.

[email protected]