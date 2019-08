Conti correnti online agosto 2019: quali sono i migliori, cosa offrono, come risparmiare

La diffusione dei conti correnti online cresce sempre di più: la possibilità di abbattere i costi di gestione e contemporaneamente di avere un’ottima operatività fa sì che questa tipologia di prodotti stia divenendo sempre più centrale nel panorama finanziario italiano. È chiaro ovviamente che le esigenze di coloro che intendono aprire un conto siano differenti ed è proprio per questo che il mercato è ricco di soluzioni differenziate. In questo articolo (ringraziamo SosTariffe) analizzeremo cinque conti correnti online particolarmente vantaggiosi per il mese di agosto 2019: si tratta di soluzioni che permettono il massimo sfruttamento delle potenzialità dell’home banking tramite sito e tramite app dedicata.

Conti correnti online agosto 2019: WeBank

Ecco le caratteristiche del conto corrente online WeBank per chi decide di aprirlo nel mese di agosto 2019:

Costi zero per il canone annuo , bonifici e Carta di Debito (con prelievi illimitati in area euro)

, bonifici e Carta di Debito (con prelievi illimitati in area euro) Diversa disponibilità di carte di credito: Cartimpronta One offre il canone gratuito e senza commissione, e vale su circuito Visa e Mastercard; Cartimpronta Gold ha il vantaggio di offrire un maxi-plafond a partire da 5.200 Euro

offre il canone gratuito e senza commissione, e vale su circuito Visa e Mastercard; ha il vantaggio di offrire un maxi-plafond a partire da 5.200 Euro Bonus di benvenuto tra cui quello carburante di 80 euro per chi accredita stipendio o pensione o per chi decide di investire almeno 1000 euro in una linea vincolata di 1 anno con un tasso dello 0,3% lordi.

Widiba – conti correnti online agosto 2019

Ecco invece cosa offre il conto corrente online Widiba di agosto 2019:

Conto corrente a canone zero per i primi 12 mesi , poi si potrà abbattere completamente il costo mediante accredito di stipendio o pensione o lasciando in giacenza almeno 5000 auero – i costi, comunque, sono contenuti: 5 euro a trimestre

, poi si potrà abbattere completamente il costo mediante accredito di stipendio o pensione o lasciando in giacenza almeno 5000 auero – i costi, comunque, sono contenuti: 5 euro a trimestre La Carta di Debito è a canone zero e supporta le modalità di pagamento Google Pay e Apple Pay – se si ritira più di 100 euro non ci sono commissioni, altrimenti la commissione è di 1 euro

è a canone zero e supporta le modalità di pagamento Google Pay e Apple Pay – se si ritira più di 100 euro non ci sono commissioni, altrimenti la commissione è di 1 euro La Carta di Credito può essere scelta sia per il circuito Visa che Mastercard, presenta un canone trimestrale di 5 euro e un plafond massimo di 1500 euro

può essere scelta sia per il circuito Visa che Mastercard, presenta un canone trimestrale di 5 euro e un plafond massimo di 1500 euro Servizi aggiuntivi: chi resta in Widiba e mantiene il conto attivo potrà avere un indirizzo di posta elettronica PEC e la firma digitale senza costi aggiuntivi.

Conto N26 – conti correnti online agosto 2019

Il conto corrente N26 ha le seguenti caratteristiche:

Costi zero per il canone annuo, bonifici e Carta di Debito Mastercard (con prelievi senza commissioni anche in area euro)

per il canone annuo, bonifici e Carta di Debito Mastercard (con prelievi senza commissioni anche in area euro) N26You , conto pensato per chi viaggia molto: costo di 9,99 euro al mese con possibilità di ritirare contanti in tutto il mondo senza commissioni e copertura assicurativa Allianz

, conto pensato per chi viaggia molto: costo di 9,99 euro al mese con possibilità di ritirare contanti in tutto il mondo senza commissioni e copertura assicurativa Allianz N26Metal che aggiunge a N26You un sopporto per i clienti dedicato e una serie di offerte esclusive

Conto Tinaba – conti correnti online agosto 2019

Ecco le caratteristiche del conto Tinaba:

Costi zero per il canone annuo, bonifici e Carta prepagata Mastercard che supporta pagamenti con Google Pay e Samsung Pay

per il canone annuo, bonifici e Carta prepagata Mastercard che supporta pagamenti con Google Pay e Samsung Pay Possibilità di gestione del proprio capitale mediante funzionalità online e tramite app dedicata che presenta funzionalità ‘smart’ e che semplificano di molto le operazioni

che presenta funzionalità ‘smart’ e che semplificano di molto le operazioni Possibilità di effettuare investimenti mirati e commisurati alla propria attitudine al rischio tramite la funzionalità Banca Profilo.

Conto Crédit Agricole – conti correnti online agosto 2019

Ecco le caratteristiche:

Costi zero per il canone annuo (per chi fa richiesta entro il 31 dicembre 2019), Carta di debito che supporta pagamenti con Google Pay e Apple Pay

per il canone annuo (per chi fa richiesta entro il 31 dicembre 2019), Carta di debito che supporta pagamenti con Google Pay e Apple Pay Bonus aggiuntivi: primo bonus Amazon da 100 euro per chi accredita lo stipendio o versa almeno 10.000 euro nel momento dell’apertura (occorre inserire la parola ‘amazon’ nel form dove c’è la voce ‘Codici promozionali’); secondo bonus Amazon di 100 euro se si sottoscrive la polizza Protezione Smart e Protezione Vacanza.

