Conti correnti: i migliori di novembre 2019 a zero spese e lo speciale Black Friday

Siamo giunti alla fine di novembre ma sarà ancora possibile fruire di offerte per l’apertura di conti correnti a zero spese. Ecco allora le info sullo speciale Black Friday di Crèdit Agricole ed i migliori conti di fine novembre 2019 grazie ai quali non si dovranno sostenere canoni o spese di gestione e che garantiranno carte bancomat nonché la possibilità di prelevare gratuitamente.

I top conti correnti di novembre 2019 e lo speciale Black Friday

Tra i migliori conti correnti di novembre 2019, segnaliamo il Crédite Agricole a canone zero, carta di debito inclusa e tanti vantaggi come la possibilità di prelevare gratuitamente su ATM Crédit Agricole ed effettuare bonifici Sepa online sempre gratuitamente. Chi richiederà tale conto, inoltre, avrà la carta di debito inclusa per prelievi di contante e pagamento mentre la carta di debito evoluta per prelievi di contante e pagamenti anche online sarà inclusa ma dovrà essere richiesta in filiale. Infine, si potrà anche richiedere la carta di credito Nexi Classic ma il costo sarà di 30,99 euro all’anno. Oltre ai bonifici Sepa online gratuiti, chi sottoscriverà tale conto avrà il servizio di nowbanking-internet banking incluso così come le domiciliazioni bancarie e l’invio dell’estratto conto e del documento di sintesi periodico online.

Per il Black Friday 2019 la Crèdit Agricole comunica che chi aprirà un conto Easy Crédit Agricole potrà vincere un Fitbit Inspire. Ogni persona fisica avrà la possibilità di aprire un solo Conto in una delle banche del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia per ricevere tale gradito omaggio. Dopo aver aperto il conto si dovrà inserire nel campo “codice promozionale” il codice che si troverà nel form inserisci “black”. Infine l’omaggio verrà spedito all’indirizzo indicato entro 120 giorni. Una volta ricevuto, infine, si potrà creare il piano per restare in forma con Fitbit Inspire.

Conto corrente Illimity Bank

Tra i migliori conti correnti di novembre 2019, segnaliamo inoltre quello Illimity Bank che sarà un conto a zero spese e che consentirà di avere la carta di debito internazionale.

Inoltre i prelievi in contante saranno illimitati e gratuiti nel mondo (a partire però dalla cifra di 100 euro), la carta di credito sarà a canone zero ed i bonifici Sepa istantanei saranno gratuiti.

Grazie al conto corrente Illimity Bank si avrà a portata di mano tutto quello che serve: si potranno infatti gestire le operazioni anche dallo smartphone, dal computer o dal tablet con la massima sicurezza e con la massima velocità.

Conto corrente Widiba: le caratteristiche principali

Segnaliamo, infine, tra i migliori conti correnti di fine novembre 2019 quello Widiba che si potrà aprire in cinque minuti grazie al riconoscimento via webcam. Esso sarà a zero spese (per i primi dodici mesi) per i nuovi clienti mentre sarà sempre gratuito per chi accrediterà lo stipendio. Fornirà poi una carta di debito e di credito in tanti stili diversi, il Widiba Home e la possibilità di utilizzare la piattaforma di trading evoluta. Infine si potrà pagare mediante Google Pay ed Apple Pay e si avranno Pec e la firma digitale.

Il conto corrente Widiba inoltre offrirà a chi lo aprirà un’esperienza digitale a cinque stelle. Questo perché si potrà accedere al conto con la password vocale (quindi con la propria voce) e poi perché si avrà incluso My Money che è lo strumento che categorizzerà in automatico tutte le varie spese che si faranno. Infine grazie all’applicazione di Widiba si potranno effettuare tante operazioni sul conto quando e dove si vuole. Si ricorda che l’apertura del conto avrà canone gratuito per 12 mesi invece di pagare 5 euro a trimestre.

