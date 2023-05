Connessione internet di casa più veloce? Ecco gli oggetti da allontanare dal wi-fi

Tutti vorrebbero avere una connessione internet di casa più veloce. Nel corso degli anni, infatti, tale tecnologia è diventata un aiuto concreto per lo studio grazie alla possibilità di effettuare ricerche e poi è utile dal punto di vista della comunicazione. In più, grazie a essa, ci si può tenere in contatto con le persone che sono lontane e si possono visitare luoghi virtualmente.

Inoltre, grazie alla connessione internet, si possono ordinare oggetti anche se si trovano dall’altra parte del mondo e averli anche in meno di una settimana.

Non tutti, però, sanno che la propria connessione di casa si può migliorare seguendo queste semplici regole, ecco quali sono.

Come è cambiato il mondo

L’avvento di internet ha cambiato letteralmente il mondo per cui quasi tutti, oramai, a casa hanno una connessione. Il desiderio, però, è quello di averne una sempre più veloce.

Come tutti sapranno, la velocità continua ad aumentare a mano a mano che la struttura della fibra ottica viene resa migliore.

In ogni caso, al momento, gli operatori telefonici sono in grado di garantirne una con una velocità massima teorica fino a 1000 Mbps che può arrivare anche a 2,5 Gps.

La Federal Communications Commision degli Stati Uniti d’America ha stabilito che una connessione internet di casa affinché possa offrire un servizio “avanzato” deve avere un limite non più basso di 25 Mbps. Quindi nessuna rete di casa dovrebbe viaggiare sotto questa soglia in quanto ci potrebbero essere poi problemi a scaricare le e-mail, a effettuare una videochiamata, visionare un film o una serie televisiva o ascoltare musica in streaming.

Connessione internet di casa più veloce? Ecco 6 oggetti da allontanare dal wi-fi

Per avere una connessione internet di casa più veloce è necessario tenere a mente alcune cose importanti.

Ci sono degli oggetti, infatti, che vanno tenuti distanti dal Wi-fi per far sì che si abbia un buon collegamento. Tutti sicuramente sapranno, inoltre, che la connessione può dipendere anche dal funzionamento del router.

Prima di chiamare l’operatore di appartenenza, per chiedere delucidazioni in merito, però, si potrebbero effettuare delle prove. Alcuni oggetti elettronici ubicati nella medesima stanza e che si trovano vicino al wi-fi, in effetti, potrebbero bloccare la trasmissione del segnale.

Tra gli oggetti da allontanare c’è il forno a microonde. Quest’ultimo, infatti, si serve di onde elettromagnetiche a 2,4 GHz che sono simili a quelle dei vecchi modelli wi-fi.

Si tratta di un caso raro ma potrebbe influire in negativo sul segnale così come la tv che interferisce in maniera multipla a causa delle sue parti metalliche. Inoltre ci sono i monitor e le radio per colpa della frequenza similare ai modelli Wi-fi 802.11b/g/n.

Avere una connessione internet di casa più veloce è importante soprattutto se si lavora in smart working e si ha la necessità di non avere alcun tipo di interruzione o problema.

Il 5 maggio scorso, l’Oms ha dichiarato finalmente la fine dell’emergenza da Covid-19. Nel nostro paese, però, fino al 30 giugno resteranno in vigore alcune misure per il lavoro come lo smart working per i fragili e per i genitori con figli fino a 14 anni. Proprio per questo è importante avere una connessione che funzioni bene e non faccia penare.

Ora che si conoscono gli oggetti che potrebbero rallentarla, non resta nient’altro che mettere in pratica quanto detto: tentar non nuoce.

