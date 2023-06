Concorso Lonely Planet: vinci un viaggio negli States, Cuba o in Giordania

Lonely Planet per festeggiare i sui 50 anni ha lanciato uno strepitoso concorso grazie al quale si potrà vincere un viaggio negli Stati Uniti d’America, a Cuba, in Giordania e non solo. I premi a disposizione, infatti, saranno anche altri.

Tutti, almeno una volta nella vita, vorrebbero poter fare una vacanza di questo tipo per esplorare nuovi luoghi e tradizioni. L’incontro con culture diverse, infatti, permette di ampliare le proprie prospettive e sviluppare una maggiore comprensione del mondo. Viaggiare, poi, dà la possibilità di staccare dalla quotidianità e rilassarsi. Ci si può prendere, infatti, del tempo da dedicare a se stessi godendo della natura o semplicemente di un ambiente diverso. Non tutti, però, possono permettersi una vacanza oltre oceano perché i costi dei voli aerei sono decisamente più alti rispetto al passato.

Essere baciati dalla dea fortuna, quindi, potrebbe essere l’unico modo per godere del fascino di tali posti.

Il gioco

Come partecipare?

Per festeggiare i suoi 50 anni, Lonely Planet ha creato un piccolo gioco (una sorta di concorso). Bisogna scegliere i viaggi del cuore, raccontare come piace viaggiare e scoprire così il proprio passaporto Lonely.

Più nel dettaglio, l’utente maggiorenne dovrà visitare la pagina dei 50 anni di viaggi di Lonely Planet e rispondere al gioco-test. Mediante il cursore si dovranno selezionare le proprie mete/copertine Lonely preferite sul mappamondo che apparirà a video. Si dovrà poi rispondere a domande a risposta multipla sul tema dei viaggi. Infine si dovrà compilare un modulo di registrazione con i propri dati personali ovvero il nome, il cognome, la fascia di età e l’e-mail.

Dopo la registrazione, l’utente visualizzerà un’apposita maschera che raffigurerà il proprio profilo di viaggiatore nonché il “passaporto Lonely Planet”.

Sarà possibile anche invitare gli amici a partecipare convivendo il link mediante e-mail o social network ma solo attraverso le funzioni predisposte. Ai fini dell’estrazione finale, si acquisirà un titolo di partecipazione extra per ogni amico invitato che finalizzerà la registrazione al concorso per un massimo di tre titoli. Si avrà tempo fino al 21 giugno mentre l’estrazione dei premi ci sarà il 30 di questo mese.

Chi parteciperà al concorso Lonely Planet potrà vincere 1 viaggio Fly&Drive Presstour by Turisanda negli Stati Uniti- Simply Soul, Music & BBQ per due persone più 1 notte durante l’Ulissefest a Pesaro. Il viaggio negli States sarà il premio per il primo classificato che potrà andarci insieme a un accompagnatore maggiorenne. In tutto si avranno a disposizione 9 giorni e 8 notti con partenza compresa tra il 1° settembre 2023 e il 30 giugno 2024. I ponti e le festività saranno esclusi così come il periodo di alta stagione ovvero dal 17 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 e da 26 marzo 2024 al 3 aprile 2024. Ovviamente il viaggio comprenderà il volo intercontinentale A/R con partenza da Roma o Milano per Atlanta/Hartsfield e ritorno da New Orleans. Per ulteriori informazioni, consultare la pagine del regolamento Lonely Planet.

Il secondo premio consisterà in un viaggio a Cuba (volo incluso) da Malpensa per l’Havana e pernottamento in tale luogo per due giorni più 1 notte durante l’Ulissefest a Pesaro. Infine il terzo premio in un viaggio da Malpensa ad Amman per due persone (aereo più due notti) e 1 notte durante l’Ulissefest a Pesaro. Per tutte e tre queste destinazioni è necessario avere un passaporto per cui il suggerimento è quello di richiederlo quanto prima.

Gli altri premi sono: 1 macchina fotografica Ricoh Gr IIIX e una macchina fotografica Panasonic Lumix G100 più obiettivo 25 mm più treppiedi. Inoltre il sesto premio consisterà in un set di borse da viaggio Think Tank mentre il 7°, 8° e 9° premio in un buono da 100 euro da spendere sul sito Lonely Planet.

