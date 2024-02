Le aste immobiliari rappresentano un settore in continua evoluzione e proprio per questo Wikicasa si pone come pioniere nell’innovazione con il lancio di Wikicasa Auction. Questo nuovo progetto proptech, lanciato ieri 19 febbraio, è dedicato agli immobili messi all’asta e funge da trait d’union tra service, consulenti e agenti immobiliari.

Negli ultimi anni, il mercato delle aste immobiliari ha riscontrato problemi, con meno di 90.000 procedure nel 2023. A partire da quest’anno, però, ci sono segnali positivi di ripresa, con oltre 40.000 annunci di aste nei primi 3 mesi dell’anno in tutta Italia.

Dato che è previsto il raddoppio del volume d’affari rispetto ai 12 miliardi dell’anno scorso, è necessario fornire servizi veloci e efficienti per gestire tutte le attività strategiche coinvolte ed è per questo che scende in campo Wikicasa.

Wikicasa Auction: il progetto rivoluzionario

Wikicasa, già consolidata nel settore proptech, introduce Wikicasa Auction, un nuovo portale dedicato alle aste giudiziarie immobiliari. Questo progetto ambizioso mira a consolidare la filiera delle aste, fornendo un servizio integrato per service, consulenti e agenti immobiliari. Negli ultimi anni, il mercato delle aste ha subito rallentamenti, ma il 2024 mostra segni di ripresa con un aumento degli annunci. Per far fronte a un previsto raddoppio del volume d’affari rispetto all’anno precedente, Wikicasa Auction si propone di fornire servizi univoci, rapidi e efficienti per gestire tutte le attività strategiche.

Il CEO di Wikicasa, Pietro Pellizzari, sottolinea l’importanza di aggregare dati e informazioni per rendere il settore delle aste più dinamico e trasparente. Wikicasa Auction si presenta come l’unica piattaforma di riferimento che copre l’intera filiera, avvicinando domanda e offerta nel settore delle aste immobiliari e dei crediti deteriorati. La piattaforma utilizza dati procedurali per la costruzione di servizi di valutazione di portafogli immobiliari, facilitando decisioni strategiche per tutti gli operatori coinvolti.

Collaborazione tra dimensione digitale e professionisti immobiliari

Non solo aste immobiliari di beni confiscati alla criminalità.

Ora si potranno trovare nuove opportunità di investimento grazie al nuovo progetto di Wikicasa. Esso si propone di creare servizi integrati che semplificano e accelerano le attività dei service, supportando le decisioni strategiche di tutti gli operatori coinvolti.

Mattia Colantuoni, Head of Sales di Wikicasa, sottolinea che Wikicasa Auction è la sola piattaforma completa che fornisce tutti i servizi necessari per l’intera catena delle aste immobiliari e dei crediti deteriorati. La base di Wikicasa Auction offre la possibilità di collegare i service al mercato della domanda attraverso informazioni dettagliate e trasparenti. La piattaforma utilizza dati procedurali e informazioni uniche su tutte le aste attive in Italia, fornendo input per la creazione di servizi di valutazione di portafogli immobiliari. Questi servizi sono cruciali per coloro che devono pianificare strategie su ciascun immobile.

Wikicasa Auction non si limita alla dimensione digitale, ma si estende alla collaborazione con oltre 15.000 agenti immobiliari e professionisti del settore. La piattaforma mette in contatto i service con professionisti specializzati nelle loro zone d’interesse, accelerando il recupero del credito e identificando specialisti nella valorizzazione e gestione delle attività preacquisitive.

Conclusione

1. Wikicasa Auction si configura come un punto di riferimento nel mondo delle aste immobiliari, fornendo soluzioni integrate, trasparenti e strategiche

2. Attraverso l’aggregazione di dati e la collaborazione con professionisti del settore, il progetto si propone di accelerare il recupero del credito e favorire una crescita sostenibile del settore delle aste immobiliari

3. L’innovazione di Wikicasa Auction si preannuncia come un elemento catalizzatore per la trasformazione digitale e la ripresa del mercato delle aste immobiliari.