Come risparmiare sulle spese scolastiche con Coop e Conad in vista del ritorno a scuola 2021

Ci siamo quasi. Il conto alla rovescia per il ritorno a scuola 2021 è iniziato per cui sono tanti i genitori che si chiedono come risparmiare sulle spese scolastiche. Coop e Conad danno un valido aiuto in questo compito. Bisognerà però sbrigarsi in quanto dal nuovo calendario scolastico si evince che si tornerà sui banchi di scuola già il 6 settembre in Alto Adige. Le altre date oscillano invece dal 13 al 20 settembre.

Come risparmiare sulle spese scolastiche con Coop

Anche nel 2021 Coop aiuterà a risparmiare in vista del nuovo anno scolastico 2021/2022. Ci saranno sconti sui libri scolastici ma anche sugli eventi formativi per le famiglie e gli insegnanti. Si troveranno inoltre offerta sui prodotti di cartoleria. I soci Coop Alleanza 3.0 avranno uno sconto del 15% sul prezzo intero di copertina dei libri di testo nuovi. Esso verrà applicato al momento del pagamento e del ritiro. Dal 1° agosto, poi, è possibile accumulare punti raccolta 2021 quando si acquistano libri scolastici. Si ottiene 1 punto per ogni euro speso. Lo sconto è valido per chi ha la carta Coopcard Sicilia ma non vale per acquisti di libri usati, di testi universitari per l’anno che sta per iniziare, di libri di parascolastica e di vario tipo come saggistica e narrativa. Quelli appena citati, infatti, sono venduti già con lo sconto del 5% sul prezzo della copertina.

Si possono poi vendere libri scolastici usati fino al 3 settembre al negozio consultando l’elenco di quelli ritirabili dalla pagina ufficiale Coop. Se si vende un libro, si riceverà un buono spesa del 30% sul prezzo di copertina 2020. Se si acquista un libro usato, invece, lo sconto sarà fino al 40% sul prezzo della copertina 2021. Ogni giorno, poi, nei negozi Coop Alleanza 3.0 si troveranno sconti, promozioni ed offerta speciali.

Ecco come risparmiare sulle spese scolastiche con Conad

Anche Conad, come ogni anno, si impegna per la scuola. In questo 2021 offrirà lo sconto del 15% immediato sui libri scolastici. Attenzione, quest’ultimo sarà applicabile soltanto su quelli adottati da istituzioni scolastiche come i libri di testo usati nella scuola secondaria. Si potranno prenotare già da ora ma soltanto fino al 30 settembre e sarà la Conad ad avvisare il cliente della disponibilità in negozio. Tale iniziativa fa parte del progetto “Insieme per la scuola” per dare un sostegno concreto alla crescita e all’istruzione delle nuove generazioni.

