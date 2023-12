Dicembre è alle porte e chi non vuole ridursi alle corse dell’ultimo momento sta già iniziando a pensare ai regali e a cosa preparare per il pranzo di Natale. Low cost o senza badare a spese almeno per le feste? C’è chi investirà in regali e leccornie la tredicesima o il bonus Natale ma purtroppo non tutti hanno questa possibilità.

Dunque che cosa preparare per il menu del 25 dicembre? I tempi sono cambiati: magari non si riunisce più tutta la famiglia allargata però le feste natalizie restano un’occasione speciale per ritrovarsi a tavola insieme.

Fare la spesa per il menu delle feste: cosa comprare

Purtroppo però con l’inflazione alle stelle far quadrare i conti non è facile. Anche perché, ci ha fatto notare più di un lettore, tra i prodotti che al supermercato sono scontati nelle offerte del trimestre anti inflazione non c’è niente o quasi di indispensabile per il pranzo o la cena di Natale.

Per fortuna con un pizzico di creatività possiamo comunque preparare un pranzo natalizio spettacolare senza dover vagare come i re magi da un supermercato all’altro in cerca delle offerte.

Menu Low-Cost per il Pranzo di Natale: meno di 10 euro a persona

E ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci in un mondo di sapori natalizi senza dover fare un buco nell’orlo del cappello di Babbo Natale. Per ogni portata, dall’antipasto al dolce, vi proponiamo un’idea sfiziosa ma economica. Prezzo totale del pranzo di Natale low cost? Meno di 10 euro a persona!

Antipasto : Bruschette Natalizie al Pomodoro e Basilico Niente di più economico e delizioso delle bruschette. Fette di pane croccante condite con pomodori freschi, basilico profumato e un filo d’olio d’oliva. Un inizio leggero e gustoso all’insegna della tradizione e dei sapori genuini. Peraltro richiamando il rosso che è il colore del Natale per eccellenza si possono decorare per renderle più invitanti.

: Bruschette Natalizie al Pomodoro e Basilico Niente di più economico e delizioso delle bruschette. Fette di pane croccante condite con pomodori freschi, basilico profumato e un filo d’olio d’oliva. Un inizio leggero e gustoso all’insegna della tradizione e dei sapori genuini. Peraltro richiamando il rosso che è il colore del Natale per eccellenza si possono decorare per renderle più invitanti. Primo Piatto : Pasta al Forno con Zucchine e Mozzarella La pasta è la nostra alleata in questo Natale low-cost. Cospargiamo zucchine tagliate a rondelle su pasta cotta al dente, aggiungiamo abbondante mozzarella e gratiniamo il tutto in forno. Un piatto cremoso che soddisferà tutti i commensali, vegetariani inclusi, affondare troppo la mano nel portafoglio.

: Pasta al Forno con Zucchine e Mozzarella La pasta è la nostra alleata in questo Natale low-cost. Cospargiamo zucchine tagliate a rondelle su pasta cotta al dente, aggiungiamo abbondante mozzarella e gratiniamo il tutto in forno. Un piatto cremoso che soddisferà tutti i commensali, vegetariani inclusi, affondare troppo la mano nel portafoglio. Secondo Piatto : Pollo Arrosto con Patate condite con rosmarino e aglio. Amato da grandi e piccini rievoca i pranzi a casa dei nonni.

: Pollo Arrosto con Patate condite con rosmarino e aglio. Amato da grandi e piccini rievoca i pranzi a casa dei nonni. Contorno : Insalata Colorata di Stagione con carote, pomodori e cetrioli. Un tocco di creatività nel condimento e avremo un contorno salutare e conveniente.

: Insalata Colorata di Stagione con carote, pomodori e cetrioli. Un tocco di creatività nel condimento e avremo un contorno salutare e conveniente. Frutta e Dolce: portate in tavola un bel cesto decorato di mandarini. Poi il pezzo forte, il Tronchetto di Natale Fatto in Casa. Una base di pan di Spagna, una farcitura di gustosa crema al cioccolato e una glassa al cacao faranno la gioia di grandi e piccini senza farci svenare.

Con questi suggerimenti, preparerete un pranzo natalizio da leccarsi i baffi senza mettere in pericolo il vostro budget.

E voi quanto spenderete per il vostro pranzo di Natale quest’anno?