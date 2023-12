Ai giorni nostri, le notifiche e gli alert sono diventati sempre più importanti per tenere sotto controllo il proprio conto corrente (come quello BancoPosta) nonché la carta Postepay.

Le prime, infatti, permettono di ricevere SMS sulle operazioni che si fanno, come tenere sotto controllo la lista e il saldo movimenti. Inoltre avvisano l’utente se supera la soglia minima sul conto e gli comunicano quando riceverà l’accredito della pensione o dello stipendio. Infine danno comunicazioni su pagamenti e prelievi effettuati con le proprie carte.

Gli alert, invece, permettono di ricevere notifiche in tempo reale su eventuali problemi o anomalie riscontrate sul conto corrente o sulla carta Postepay.

Ma come fare per attivare entrambe, si devono sostenere dei costi?

Occhio alle truffe

Per tenere sotto controllo il proprio conto corrente a zero spese come BancoPosta e la carta Postepay sono importati le notifiche e gli alert. È opportuno, però, prestare anche la massima attenzione alle truffe online. Si potrebbe, infatti, ricevere un SMS fraudolento che invita a cliccare su un link (fasullo) per accedere al proprio conto corrente o alla carta Postepay. Questo tipo di messaggio è chiamato phishing e può portare a gravi conseguenze, come il furto di dati personali e bancari. Per evitare di cadere in queste trappole, non bisognerà quindi mai cliccare su link sospetti e inoltre non si dovranno mai fornire i propri dati personali o bancari a siti web non sicuri. In caso di dubbi, sarà necessario contattare immediatamente il servizio clienti di BancoPosta o Postepay.

Come attivare le notifiche e gli alert su BancoPosta e Postepay: ci sono costi da pagare?

Per attivare le notifiche e gli alert su BancoPosta e Postepay, bisognerà seguire questi semplici passaggi:

1. Accedere alla propria area personale di BancoPosta online, BancoPosta Click o Postepay

2. Selezionare l’apposita sezione dedicata alle Notifiche SMS.

3. Scegliere se attivare gli avvisi automatici o quelli su richiesta.4. Indicare il numero di cellulare sul quale ricevere gli SMS e inserire tutti gli altri dati richiesti.

Sia le notifiche che gli alert si potranno attivare gratuitamente ma saranno disponibili solo se si ha un conto corrente BancoPosta abilitato ai servizi online o una carta Postepay. Esse saranno disponibili 24 ore su 24 e si potranno utilizzare ovunque. Per quanto riguarda i costi, essi partiranno da 0,25 centesimi a Sms.

Nel caso si abbia bisogno di aiuto, il servizio clienti di Poste sarà disponibile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 mediante operatore e tramite assistente digitale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sempre mediante canale telefonico. Da rete fissa si potrà digitare l’803160 mentre da rete mobile e fissa lo 06.45263160. Il costo della chiamata per quest’ultima numerazione dipenderà dall’operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata. In alternativa si potrà scrivere un messaggio a Poste collegandosi a questa pagina o recarsi in sede.

In conclusione…

1. Le notifiche e gli alert permettono di tenere sotto controllo il conto corrente e la carta Postepay in modo facile e veloce.

2. Occhio alle truffe online e a non fornire mai i propri dati personali o bancari a siti web non sicuri.

3. Seguendo i passaggi sopra descritti per attivare le notifiche e gli alert su BancoPosta e Postepay si potrà godere la tranquillità di avere sempre sotto controllo il proprio denaro.