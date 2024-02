Siete pronti a scoprire un modo magico per far crescere i vostri risparmi? Ebbene, di recente, Poste Italiane ha lanciato il buono fruttifero postale Soluzione Futuro che è un’opportunità speciale per coloro che desiderano pianificare il proprio futuro con saggezza. Tale titolo a differenza di altri si può sottoscrivere solo in forma dematerializzata ed il rimborso si può ottenere anche online senza alcun costo. Così come tutti gli altri bfp, poi, è garantito dallo Stato Italiano ed emesso da Cassa Depositi e Prestiti.

Ma vediamo meglio quali sono le sue caratteristiche.

Caratteristiche principali del nuovo titolo lanciato di recente da Poste Italiane

Il buono fruttifero postale Soluzione Futuro è come un giardino segreto dove si piantano dei semi oggi e si raccolgono i frutti domani. Ha una durata massima di 15 anni e garantisce una rendita mensile a partire dai 65 anni fino al compimento degli 80 anni. È come se si avesse una torta di compleanno ogni mese. Questo titolo, però, non è sottoscrivibile da tutti ma solo dalle persone fisiche che hanno un’età compresa tra i 40 e i 54 anni compiuti per multipli di 50 euro fino a un massimo di 1 milione di euro al giorno. Un’altra caratteristica che distingue questo prodotto dagli altri è che non può essere cointestato.

La struttura finanziaria del bfp si divide in due fasi, partiamo dalla prima. C’è quella di accumulo che parte dal momento della sottoscrizione fino al compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore. In tale fase, il titolo riconosce un tasso fisso con capitalizzazione composta semestrale. Quando poi si raggiunge l’età indicata al sottoscrittore è garantito il “maggiore tra il rendimento minimo e il capitale investito rivalutato all’inflazione”.

I tassi

La seconda fase, invece, è quella della rendita che parte dal giorno dopo il compimento dei 65 anni fino agli ottanta anni. Durante tale fase viene erogata una rata mensile per quindici anni (180 rate complessive) che è composta da una quota capitale e da una quota di interessi.

Sul sito ufficiale di Poste Italiane ci sono i tassi applicati al piano di ammortamento nella fase di rendita. Ebbene, dal giorno del compimento dei 54 anni al giorno precedente al compimento dei 55 anni, il tasso effettivo annuo lordo di rendimento minimo in caso di rimborso al 65° anno di età è del 3,50%. Quello di rendimento annuo lordo nella fase di rendita è del 3,50%. E ancora dai 53 ai 54 anni del 3% e del 3,50%, dai 52 ai 53 anni del 3% e del 3,50%, dai 51 ai 52 anni del 3% e del 3,50% e dai 50 ai 51 anni del 3% e del 3,50%. Inoltre, dai 49 ai 50 anni del 3% e del 3,50%, dai 48 ai 49 anni del 3,25% e del 3,50%, dai 46 ai 47 anni del 3,25% e del 3,50%, dai 45 ai 46 anni del 3,25% e del 3,50% mentre dai 44 ai 45 anni del 3,25% e del 3,50%. Infine, dai 43 ai 44 anni del 3,25% e del 3,50%, dai 42 ai 43 anni del 3,50% e del 3,50%, dai 41 ai 42 anni del 3,50% e del 3,50% mentre dai 40 ai 41 anni del 3,50% e del 3,50%.

Buono fruttifero postale Soluzione Futuro: investire per il futuro con sicurezza

Tra i migliori buoni fruttiferi postali di febbraio ci sono quelli sottoscrivibili da tutti come i 3×4 che durano 12 anni e offrono un rendimento alla scadenza del 2,50%. Il buono Soluzione Futuro, invece, è dedicato, come detto, solo a persone di una determinata età. Grazie a esso si ottiene una rendita futura in 180 rate mensili dai 65 anni di età fino agli ottanta. Nel caso si desideri avere una rata maggiore si potranno acquistare nuovi bfp Soluzione Futuro che garantiranno una flessibilità di rimborso in ogni momento.

Per quanto riguarda gli interessi, essi saranno corrisposti mediante l’erogazione di rate mensili o al momento del rimborso anticipato del titolo e comunque non prima dei tre anni dalla sottoscrizione. Infine, tale buono sarà rimborsato in automatico sul libretto di risparmio postale o sul conto corrente BancoPosta sul quale è regolato in vari casi.

Il primo è il decesso dell’intestatario prima del compimento degli ottant’anni o se la posizione complessiva maturata dai titoli sul medesimo rapporto di regolamento non produca una rata complessiva netta del valore minimo di 50 euro. Ciò a partire dal compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore.

