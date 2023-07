Buoni fruttiferi postali e conti deposito luglio 2023: i rendimenti arrivano al 6% contro l’inflazione

Gli italiani sono un popolo di risparmiatori. Preferiscono infatti lasciare il proprio denaro sul conto corrente invece di investirlo e per gli esperti, dato che l’inflazione continua a galoppare, si tratta di un’azione non positiva. Il motivo è che, a causa di quest’ultima, i risparmi accantonati sul conto subiscono una perdita del potere di acquisto. Significa che con lo stesso denaro di adesso tra 1 anno si potranno acquistare meno beni e servizi. Per chi non ama i rischi, una soluzione potrebbe essere quella di investire il proprio capitale in buoni fruttiferi postali o conti deposito che offrono rendimenti fino al 6%. Ecco i principali prodotti del momento.

In cosa investire a zero rischi?

Sia i buoni fruttiferi postali che i conti deposito sono considerati come investimenti sicuri. I primi perché garantiti dallo Stato Italiano, i secondi perché hanno la garanzia del Fidt che è il Fondo di Tutela dei Depositi fino a 100 mila euro a depositante.

Tra i migliori bfp del momento ci sono sicuramente quelli dedicati ai minori. Essi si possono sottoscrivere presso gli uffici postali oppure online, da web o in app BancoPosta, previa abilitazione del libretto per minori, se si è genitore titolare di un libretto Smart dispositivo. In tal caso i titoli sono emessi in forma dematerializzata e sono collegati al libretto minori del piccolo. Per quanto riguarda il rendimento effettivo annuo lordo, esso è del 2,50% dopo 1 anno e 6 mesi, 2 e 3 anni. Inoltre è del 2,75% dopo 4 anni, del 3% dopo 5 anni, del 3,25% dopo 6 e 7 anni e del 3,50% dopo 8-9-10 e 11 anni. Infine del 4% dopo 12-13-14 e 15 anni e del 4,50% dopo 16-17 e 18 anni.

Ci sono poi quelli ordinari per chi vuole investire fino a 20 anni senza dover rinunciare alla flessibilità di rimborso in qualsiasi momento, entro il termine di prescrizione. Grazie a essi è possibile contare su rendimenti fissi che crescono nel tempo e poi gli interessi sono riconosciuti già dopo 1 anno dalla sottoscrizione. Poi, dopo ogni bimestre e corrisposti al rimborso del buono. Offrono un tasso di interesse che arriva fino al 3% al termine del ventesimo anno.

Buoni fruttiferi postali e conti deposito luglio 2023: i rendimenti arrivano al 6%

Oltre ai buoni fruttiferi postali, ci sono anche i conti deposito che offrono interessi stuzzicanti. È il caso del deposito Smart Bank vincolato per 5 anni che offre un tasso incrementale con un lordo medio del 5%. Si legge sulla pagina ufficiale che questo prodotto offrirà un tasso di interesse fisso lordo incrementale del 4% il primo anno, del 4,5% il secondo anno, del 5% il terzo anno, del 5,5% il quarto anno e del 6% il quinto anno.

Il periodo di raccolta ci sarà fino al 2 agosto per cui entro tale data si potrà bonificare la somma desiderata da vincolare. Si legge inoltre che questo deposito avrà una data unica di emissione ovvero quella del 4 agosto, giorno in cui ogni anno sarà pagato l’interesse. Annualmente, poi, la banca deciderà se mantenere il prodotto o ripagare il cliente oltre che dell’interesse maturato anche del capitale investito. I risparmi fino a 100 mila euro a depositante, infine, saranno protetti dal Fidt e non ci sarà alcuna imposta di bollo da pagare.

Riassumendo…

1. Contro l’inflazione, investimenti sicuri sono considerati da sempre i buoni fruttiferi postali e i conti deposito

2. Con i bfp si raggiunge un tasso di interesse annuo lordo fino al 4,50%

3. I conti deposito offrono un tasso di interesse lordo che arriva al 6%.

[email protected]