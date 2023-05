Buoni fruttiferi postali, conti deposito o libretto postale: dove conviene investire 5000 euro?

Può capitare che dopo tanti sacrifici si riescano a mettere da parte 5000 euro. Pensando a quello che dicono gli esperti ovvero che con l’inflazione e che con i costi del canone mensile il proprio denaro sul conto corrente è possibile che si eroda, si cercano sempre più soluzioni per investire.

In molti decidono, quindi, di optare per prodotti a rischio basso come i buoni fruttiferi postali, i conti deposito o il libretto postale. La domanda che sorge spontanea, quindi, è su quale dei tre conviene investire i propri risparmi.

I tre strumenti che si possono scegliere

I buoni fruttiferi postali sono considerati da sempre un investimento sicuro perché garantiti dallo Stato Italiano. Offrono inoltre degli interessi garantiti che si conoscono al momento della sottoscrizione. Il tasso di interesse è infatti fisso e pagato periodicamente per cui chi cerca stabilità e un rendimento prevedibile apprezza molto tale prodotto. Piacciono poi molto perché non sono soggetti a delle restrizioni particolati e possono essere acquistati presso gli uffici postali, online o mediante il servizio postale.

In più si può chiedere il rimborso anche in anticipo consentendo all’investitore di ritirare il capitale qualora ne abbia bisogno.

Anche i conti deposito sono dei prodotti di investimento sicuri perché garantiti dal Fidt fino a 100 mila euro a depositante. Così come i buoni fruttiferi postali, però, potrebbero non essere la soluzione ideale per tutti per colpa dei tassi di interesse che non sono altissimi e perché proteggono dall’inflazione solo in parte. Sono però facili da usare in quanto l’apertura è semplice così come l’accesso. Inoltre molti di essi possono essere anche flessibili per cui il rimborso del capitale si può ottenere anche prima della scadenza.

Non tutti, però, offrono questa opportunità. È necessario controllare quindi il foglio informativo per capire se potrebbero essere applicate delle penali.

Infine il libretto postale è da sempre il prodotto finanziario più popolare in alcune regioni. Il tasso di interesse nel corso degli anni, però, si è assottigliato sempre più fino a diventare praticamente inesistente. Con l’offerta Supersmart, però, è possibile ottenere un interesse lordo annuo fino al 3%.

Buoni fruttiferi postali, conti deposito o libretto postale: dove conviene investire 5000 euro?

Tra i buoni fruttiferi postali presenti sul mercato, quello che dura di meno è il 3 anni Plus ma offre un tasso di interesse annuo lordo alla scadenza che è dell’1,50%. In caso di rimborso anticipato prima dei 3 anni, però, garantisce solo il capitale investito e non gli interessi. Dal simulatore di Poste Italiane si evince che investendo 5000 euro in questo prodotto, il valore di rimborso netto a scadenza sarà di 5.199,84 euro.

Passiamo al conto deposito, tra i più remunerativi c’è quello Premium di banca Illimity che offre un tasso di interesse annuo lordo che arriva al 4,75% dopo 60 mesi. Anche tale banca mette a disposizione un simulatore per capire quanto si percepirà con il proprio investimento. In questo caso, si legge che si riceveranno 5.878 euro per cui 878 euro di interessi netti.

Chiudiamo con l’offerta Supersmart attivabile solo se si possiede un libretto Smart. C’è quella Premium dedicata a chi apporta nuova liquidità e che dura 300 giorni offrendo un tasso di interesse lordo del 3%. Quella a 180 giorni, invece, offre un tasso di interesse annuo lordo dell’1,50%. Dalla simulazione, si evince che con quest’ultima gli interessi netti che si riceveranno alla scadenza saranno di 27,37 euro mentre con l’altra di 91,97 euro.

Riassumendo….

1. I buoni fruttiferi postali, i conti deposito e il libretto postale sono prodotti sicuri dove investire;

2. I tre prodotti indicati sono perché garantiti dallo Stato e dal Fidt;

3. Tra i migliori bfp a breve termine c’è il 3 Anni Plus il cui valore di rimborso netto a scadenza è di 5.199,84 euro;

4.

Tra i migliori conti deposito c’è quello Illimity Plus che offrirà al termine del vincolo 878 euro di interessi netti;5. Attivando l’offerta Supersmart sul libretto postale si riceveranno 91,97 euro di interessi netti con la promo a 300 giorni e 27,37 euro con quella a 180 giorni.

