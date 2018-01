BuddyBank il nuovo servizio bancario di Unicredit: parte il 29 gennaio 2018 per iPhone, le info e costi

BuddyBank è la nuova Banca Digitale di Unicredit che, oltre a fornire i servizi bancari classici ovvero i pagamenti, i bonifici, la gestione conto, metterà anche a disposizione dei clienti un servizio di assistenza 24 ore su 24 per esigenze di lifestyle e di banking. Dal 29 gennaio 2018 tale servizio sarà disponibile ma soltanto su Apple App Store. Ecco le info.

Info BuddyBank di Unicredit

Angelo D’Alessandro, che è il fondatore di BuddyBank, la Banca Digitale della Unicredit, in merito al lancio del nuovo prodotto, ha dichiarato che lo scopo di BuddyBank è quello ai arricchire l’esperienza bancaria con qualcosa in più. Per poter fruire di tale servizio, basterà avere un iPhone e scaricare l’applicazione. Ovviamente per aprire il conto digitale si dovranno registrare i propri dati. Fatta tale operazione, dopo qualche giorno, si riceverà a casa la carta di debito MasterCard per poter effettuare i propri acquisti.

L’innovazione principale di BuddyBank è che non ci si dovrà più recare in filiale o chiamare in Banca per poter interagire con un operatore. Basterà solo aprire la app e cliccare sull’icona con la B maiuscola. Fatta tale operazione, infatti, si attiverà la chat e si entrerà in contatto con l’assistente personale in qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualsiasi parte del mondo. Sarà stesso l’iPhone ad accreditarvi e ciò nella massima sicurezza senza dover inserire alcuna password.

Costi BuddyBank di Unicredit

I pacchetti di BuddyBank nel totale saranno due ovvero uno a pagamento e l’altro gratuito. Il prezzo di quello a pagamento sarà comunicato il 29 gennaio, giorno in cui sarà lanciata sul mercato la nuova Banca Digitale e permetterà di usufruire di tutti quanti i servizi finanziari e di lifestyle con standard di sicurezza altissimi e utilizzando una sola password ed un solo username.

Tutti, comunque, potranno iscriversi in forma totalmente gratuita alla Waiting List di BuddyBank inserendo soltanto nome ed 1 e-mail. In questo modo si riceveranno tutte le novità dedicate al progetto. Gli utenti che si iscriveranno, poi, potranno cancellarsi in qualsiasi momento dalla newsletter mediate la funzionalità “unsubscribe” presente nelle mail ricevute. Ecco il link di BuddyBank.

