Ci sono buone notizie per gli italiani? Sembrerebbe proprio di si. Sul mercato europeo c’è stato, infatti, il crollo dei prezzi del gas per cui, se tale tendenza dovesse proseguire, le famiglie italiane potrebbero ricevere delle bollette più basse.

Secondo i calcoli di alcuni operatori, il risparmio potrebbe aggirarsi, insieme alla spesa per le bollette dell’elettricità, tra gli 800 e i 1200 euro.

C’è però un “se”: le fatture più basse dipenderanno dalla situazione economica generale e a quanto farà freddo l’inverno prossimo.

Intanto i consumatori con un contratto con il Mercato Tutelato aspettano con grande attesa la data del 5 giugno, ecco perché.

L’andamento dei prezzi, il risparmio per le famiglie

Dopo la chiusura delle contrattazioni dello scorso venerdì il prezzo del gas ha subito una netta discesa grazie alla quale, almeno per il momento, si avrà una bolletta decisamente più bassa.

Dall’inizio dell’anno, infatti, le quotazioni sono scese da 140 a 24,8 euro al megawattora che è tornato, quindi, ai livelli di ottobre 2021, prima del conflitto tra Russia e Ucraina.

Se il prezzo del gas scende, quindi, dovrebbe calare in automatico anche quello della luce perché per la produzione dell’energia elettrica si usa il gas naturale. Ne consegue che se il prezzo di quest’ultimo aumenta, a sua volta cresce anche quello per la produzione di energia elettrica.

Il quotidiano La Repubblica ha quindi fatto i calcoli annunciando che se la tendenza dovesse restare tale, per le famiglie italiane ci sarà un notevole risparmio. Mettendo insieme le bollette del gas insieme a quelle della luce, il minor costo potrebbe aggirarsi nel corso del 2023 tra gli 800 e i 1200 euro secondo i calcoli di alcuni operatori.

Bollette gas: la rotta dell’andamento dei prezzi del gas è positiva, cosa succederà il 5 giugno?

Anche l’Arera l’ha annunciato, la bolletta del gas per coloro che hanno un contratto in Maggior Tutela sarà più bassa per il mese di maggio.

Nella delibera emanata il 23 di questo mese, la numero 221/2023/R/Gas, infatti, si legge che l’indice dei prezzi (maggio) è uguale a 0,730 mentre la media delle quotazioni del propano sempre del mese in corso è uguale a 508,01 dollari a tonnellata. Inoltre il valore di propano calcolato per l’aggiornamento della QEPROPMC di giugno 2023 è di 0,462363 euro per chilogrammo mentre l’indice dei prezzi di giugno 2023 è di 0,710.

Proprio in virtù di tali valori, l’Arera ha comunicato che sarà necessario aggiornare le condizioni economiche di fornitura a giugno. Ci sarà quindi una riduzione rispetto al valore in vigore nel mese in corso di 0,257697 euro/GJ dell’elemento QEPROPMC. Più nel dettaglio, il calo sarà uguale “allo 0,025788 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc”.

Il nuovo aggiornamento trimestrale Arera per l’elettricità, invece, ci sarà a luglio e si spera possa essere anch’esso favorevole ai consumatori.

Le nuove tariffe, sia per il gas che la luce, ricordiamo, vengono di consueto rese note nei primi due giorni lavorativi del mese. Dato che il 2 giugno è però la Festa della Repubblica, si crede che i dati relativi all’aggiornamento saranno comunicati lunedì 5 giugno.

Riassumendo….

1. La rotta dell’andamento del prezzo del gas è positiva

2. Le bollette del gas a giugno caleranno sicuro

3. Per le famiglie, sommando anche la fattura dell’elettricità, il minor consumo potrebbe arrivare anche a 1200 euro

4. Le date importanti sono quella di giugno per l’aggiornamento tariffa gas e quella di luglio per quella elettricità.

