Black Friday e Cyber Monday: gli orari preferiti e le top categorie

Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, nell’ultima ricerca svolta ha analizzato la preferenze degli italiani durante i giorni compresi tra il Black Friday ed il Cyber Monday. Dall’indagine emerge che negli ultimi cinque anni l’interesse per tali ricorrenze è cresciuto molto e si stima che nel 2019 vi sarà anche un aumento di ricerche sia da desk che da parte degli over 55.

Ma veniamo ai dettagli dell’analisi condotta.

Manca poco al Black Friday 2019

Manca poco, davvero pochissimo al Black Friday 2019 che si celebrerà il prossimo venerdì 29 novembre. Seguirà poi un’altra giornata di sconti pazzeschi (ma di prodotti di elettronica) il 2 dicembre, giorno del Cyber Monday. Trovaprezzi.it, analizzando le intenzioni di acquisto degli italiani lo scorso anno nel periodo tra il 23 ed il 26 novembre, ha registrato oltre 4 milioni e mezzo di ricerche. Ecco la top 10 delle categorie più cercate:

cellulari e smartphone con 684.762 ricerche (quota 15%),

televisori con 263.362 ricerche (6%),

con 263.362 ricerche (6%), lavatrici ed asciugatrici 255 (4%),

255 (4%), notebook 530 ricerche (3%),

530 ricerche (3%), integratori e coadiuvanti 952 ricerche (2%),

952 ricerche (2%), frigoriferi e congelatori 106 ricerche (2%),

106 ricerche (2%), stufe, camini e riscaldamento 552 ricerche (2%),

552 ricerche (2%), aspirapolveri e pulitrici 270 ricerche (2%) ed infine

270 ricerche (2%) ed infine forni651 ricerche (2%).

Il picco delle ricerche per il Black Friday ed il Cyber Monday

Dall’ultima ricerca svolta da Trovaprezzi.it emerge che durante i quattro giorni a cavallo tra il Black Friday ed il Cyber Monday la fascia oraria prediletta per le ricerche risulta essere quella del venerdì (nonostante sia un giorno lavorativo) dalle ore 9 alle ore 14. Segue poi il sabato con picchi di ricerche dalle ore 14 alle ore 18 e la domenica dalle ore 17 alle ore 22. Durante il Cyber Monday, invece, il picco di ricerche si ha alle ore 14, tra le ore 17 e le ore 18 ed infine dalle ore 21 alle ore 22.

Le regioni più attive con una crescita di ricerche maggiore rispetto agli stessi giorni della settimana antecedente al Black Friday sono il Trentino Alto Adige con + 50% delle ricerche, la Toscana con + 49%, il Veneto con + 46% e infine l’Umbria ed il Friuli Venezia Giulia con un +44%.

Cosa ci si aspetta dal Black Friday e Cyber Monday 2019 e le previsioni

Si stima che per il Black Friday 2019 ci sarà una crescita delle intenzioni di acquisto del 18% rispetto al 2018 e ciò accadrà sopratutto nella giornata di venerdì prossimo.

Quest’anno si stima poi che ci sarà una crescita delle ricerche effettuate da desktop con un incremento anche degli utenti con un’età superiore ai 55 anni.

