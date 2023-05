Biglietti Trenitalia a 19 e a 29 euro: ecco l’ultima strepitosa offerta

Non solo biglietti aerei alle stelle. Anche quelli di Trenitalia sono lievitati negli ultimi tempi fino a raggiungere delle cifre impensabili fino a qualche tempo fa.

Assoutenti, in merito agli ultimi rincari, comunica che un conto è l’aumento fisiologico legato all’inflazione e un altro è il salasso. Un treno da Milano a Reggio Calabria per l’estate, infatti, in tariffa base è arrivato, ad esempio, a costare anche 249 euro.

Il settore turistico, però, è tornato a crescere per cui non è possibile che chi viaggia per lavoro o necessità debba dover sostenere questi costi senza neppure poter contare su un’agevolazione.

C’è però un’offerta Trenitalia da cogliere al volo grazie alla quale si potranno acquistare biglietti dei treni a 19 e 29 euro. Ecco maggiori dettagli in merito e come ottenere sconti fino all’80% per arrivare a uno dei concerti di Marco Mengoni.

Marco Mengoni in concerto

Il vincitore di Sanremo 2023 è pronto a tornare negli stadi italiani con sette date.

Grazie all’offerta “i” si potranno ricevere sui biglietti Trenitalia deglirispetto al ticket di base. Sarà sufficiente soltanto, al momento dell’acquisto, selezionare la voce su indicata e utilizzare il codice “MENGONI”.

Con tale offerta si potrà viaggiare sulle Frecce con sconti che andranno dal 20 all’80% ma il numero di posti sarà soggetto a limitazioni e a disponibilità. Saranno però esclusi da questa promozione il servizio Executive e quello Salottino. Lo sconto, poi, potrà essere applicato anche per il solo viaggio di andata o per quello del ritorno da/per la città meta del concerto.

Per fruire degli sconti eventi per pagare meno i biglietti Trenitalia: per il concerto di Bibione del 17 giugno, le date di andata dovranno essere dal 15 al 17 giugno mentre quelle di ritorno dal 17 al 18 giugno. Per la data del 20 giugno a Padova, l’andata ci dovrà essere dal 18 al 20 giugno mentre il ritorno dal 20 al 21 giugno mentre per la data di Salerno del 24 giugno, l’andata dovrà avvenire dal 22 al 24 giugno e il ritorno dal 24 al 25 giugno.

Mengoni sarà poi il 28 giugno a Bari per cui, per fruire dell’offerta, l’andata ci dovrà essere dal 26 al 28 giugno mentre il ritorno dal 28 al 29 giugno. Il cantante sarà, poi, il 1° luglio in concerto a Bologna per cui le date del viaggio di andata dovranno essere tra il 29 giugno e il 1 luglio mentre quelle del ritorno tra l’1 e il 2 luglio.

Quelle dell’andata per il concerto di Torino (5 luglio) dal 3 al 5 luglio mentre del ritorno dal 5 al 6 luglio. Infine quelle per Milano (concerto 8 luglio) dal 6 all’8 luglio quelle per l’andata e dall’8 al 9 luglio quelle per il ritorno mentre per Roma (15 luglio) per l’andata dal 13 al 15 luglio mentre per il ritorno dal 15 al 16 luglio.

Biglietti Trenitalia a 19 e a 29 euro: ecco l’ultima strepitosa offerta

La super offerta Trenitalia per gli under 30 dà la possibilità di acquistare biglietti Freciarossa e Frecciargento a 19 e a 29 euro a seconda della destinazione del viaggio.

Si potrà viaggiare tra Firenze e Milano, tra Bologna e Torino e tra Bari e Roma a 19 euro. Inoltre tra Milano e Napoli e tra Roma e Venezia a 29 euro. quest’offerta è riservata solo ai soci Cartafreccia (gratuita) under 30 ed è valida per i viaggi in tariffa standard o seconda classe. Questa promozione, però, non sarà modificabile, rimborsabile e non si applicherà alle destinazioni per le quali è previsto un prezzo base sotto i 38 euro.

1. I biglietti Trenitalia a 19 e 29 euro sono fruibili solo da chi ha meno di 30 anni;

2. L’offerta per i giovani under 30 non è modificabile o rimborsabile;

3. Per assistere ai concerti di Marco Mengoni si può risparmiare sul prezzo base del biglietto fino all’80%;

4.

I posti relativi alle offerte scontate Trenitalia sono pochi per cui si dovrà procedere quanto prima con l’acquisto.

