Bagaglio extra e biglietti aerei: ecco come risparmiare

Volare sta diventando sempre più una prerogativa per pochi. I prezzi dei biglietti, infatti, sono cresciuti molto rispetto al periodo pre-Covid e le previsioni future non sono buone. Come tutti avranno visto, infatti, non esistono più le super offerte a meno di 10 euro e le poche che permettono di viaggiare a poco prezzo nascondono delle insidie, come quella del bagaglio extra a mano per il quale va pagato un supplemento. Ecco allora come fare per risparmiare su questa tipologia di bagaglio e i consigli da seguire per pagare meno i biglietti di viaggio.

La tariffa più economica

L’epoca delle low cost è finita. Non si trovano infatti più offerte a prezzi eccezionali come quelle del passato (ad esempio di Ryanair). Si può comunque risparmiare sul prezzo dei biglietti prestando attenzione ad alcuni importanti aspetti.

La prima offerta che si visualizza quando si cerca un volo è quella più economica. Si pensa di aver fatto uno splendido affare e si è felici.

Quando, però, si leggono i dettagli della promo si intuisce che quella tariffa offre la possibilità di portare a bordo soltanto un piccolo bagaglio a mano da inserire sotto il sedile di fronte al proprio. Se si vuole portare un altro bagaglio, si deve pagare una differenza oppure è necessario acquistare una tariffa più costosa. Chi sfora con le misure, poi, è costretto a pagare una penale. Per evitare spese impreviste, quindi, bisogna sempre controllare con attenzione che tipo di bagaglio si potrà portare con sé, soprattutto se la prenotazione si effettua con un compratore di offerte.

Per risparmiare sui biglietti aerei, un altro suggerimento (almeno per chi può) è quello di pianificare il viaggio con un certo margine di anticipo.

Bagaglio extra in aereo: ecco i trucchi per risparmiare anche sui biglietti aerei

L’ideale sarebbe di almeno tre mesi, in questo modo i voli costeranno molto meno rispetto a qualche settimana prima della partenza. Inoltre potrebbe anche convenire un aeroporto più lontano ed essere flessibili con le date.

Il primo consiglio per risparmiare sul prezzo dei biglietti aerei è quello di viaggiare con le compagnie di bandiera. Il motivo lo abbiamo spiegato prima, una tariffa allettante a 10 o 20 euro, infatti, può rivelarsi più costosa di quella di un vettore tradizionale perché il bagaglio da stiva e un altro a mano vanno aggiunti a parte. Anche diventare clienti fedeli della compagnia aerea può aiutare ad abbattere i costi del biglietto.

Per evitare di pagare un bagaglio extra, un utente di Tik Tok ha spiegato di aver arrotolato un maglione a vari altri capi di abbigliamento e poi di aver avvolto il tutto intorno al collo. In questo modo ha fatto spazio in borsa per i souvenir, evitando di pagare il bagaglio in eccesso.

Se la borsa/zaino pesano troppo, poi, si potrebbe ridistribuire meglio il contenuto del bagaglio a mano inserendo gli oggetti più pesanti nel bagaglio da stiva.

Un assistente di volo suggerisce inoltre di fare il check-in online se il proprio bagaglio è leggermente in sovrappeso. Al banco dell’aeroporto, infatti, è probabile che controllino le reali dimensioni e lo pesino.

Un’altra assistente di volo ha spiegato che è possibile portare un bagaglio a mano extra senza pagare nulla. Il trucco è quello di mascherarlo con un acquisto al duty-free nascondendolo dentro tale borsa. Per avere più spazio a disposizione, poi, si potrebbero inserire oggetti e vestiti nelle borse sottovuoto. Infine, per risparmiare sul bagaglio, un ultimo suggerimento è quello di sfruttare i vantaggi delle tariffe. Ad esempio di quelle che offrono due bagagli registrati inclusi. Esse, infatti, non sono molto più costose di quelle economiche più il supplemento per il bagaglio extra.

Riassumendo…

1. Volare sta diventando un lusso

2.

Le tariffe più economiche danno la possibilità di portare a bordo degli aerei solo un piccolo bagaglio3. Il bagaglio extra in aereo si paga in aggiunta o scatta una penale4. Per risparmiare sui biglietti aerei si deve prenotare con anticipo e in determinati giorni della settimana.

