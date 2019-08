Back To School: gusti e tendenze giovani e costi minimi per l’acquisto del kit scolastico

Trovaprezzi.it, che è il compratore dei prezzi online leader in Italia, in vista del ritorno sui banchi di scuola a settembre 2019 ha elaborato l’Osservatorio Back To School illustrando i gusti e le tendenze dei giovani nonché i costi minimi per l’acquisto del kit scolastico. Le info.

I prezzi per il ritorno a scuola aumentano

A settembre è attesa la campanella per il ritorno a scuola.

Le ricerche per il comparto scolastico

Studenti e genitori, quindi, saranno alla prese con tutte le spese necessarie per il rientro sui banchi di scuola. Queste, purtroppo, come ogni anno, andranno ad incidere di parecchio sul bilancio familiare. La Federconsumatori stima infatti che per il 2019 lasarà di 533 euro con un aumento dell’1,3% rispetto al 2018.

Trovaprezzi.it, per il ritorno a scuola a settembre 2019 di tantissimi studenti, ha elaborato l’Osservatorio Back To School illustrando tendenze e gusti tra i giovani e non solo. L’anno scorso Trovaprezzi.it ha registrato oltre 165 mila ricerche nella categoria dei prodotti per la scuola (da luglio a settembre) e si stima che nei prossimi mesi vi saranno più di 95 mila ricerche sopratutto per gli zaini (circa 50 mila), i trolley ( 18 mila) e gli astucci (circa 9 mila).

Anche gli ebook reader sono molto ricercati e si prevede che nel prossimo bimestre per tali oggetti saranno svolte oltre 16 mila e 800 ricerche. I primi segnali di interesse per gli ebook reader, però, al momento si registrano sopratutto al Nord con circa il 61% del totale (in testa la Lombardia con il 29% seguita dall’Emilia Romagna con il 9% e dal Piemonte con l’8%). Al quarto posto c’è poi la Campania con l’8% delle ricerche stimate.

Gusti e tendenze alla moda tra i giovani

Secondo i dati di Trovaprezzi.it in base alla ricerche effettuate, i brand preferiti dai ragazzi sono gli zaini Seven, Invicta ed Eastpak con oltre 31 mila ricerche. Per acquistarli i prezzi vanno dai 45 euro per il modello reversibile Seven fino ad arrivare alla variante trolley al prezzo di 120 euro.

I prezzi degli zaini Invicta, quelli preferiti dai giovani, invece, sono saliti in quanto quello con lo scomparto porta Pc costa intorno agli 80 euro.

Anche i trolley negli ultimi anni sono sempre più ricercati e apprezzati anche dai genitori perché più comodi. I preferiti tra i bambini risultano essere quelli con i personaggi Disney, quelli con i pigiamini di Pj Mask nonché i supereroi della Marvel. Si parte da un prezzo minimo di 20 euro.

I 10 prodotti indispensabili

In vista del corredo scolastico, Trovaprezzi.it ha selezionato i 10 prodotti al miglior prezzo online rilevato nella settimana dal 22 al 28 luglio. Grazie a tali offerte uno studente di scuola media potrà organizzare uno zaino ideale al prezzo di 100 euro. Ecco allora tutti i costi migliori rilevati.

Per lo zaino Seven Reversibile si partirà dalla cifra di 44,94 euro, per il diario Smemoranda si partirà dalla cifra di 11,10 euro mentre per l’astuccio portapenne Seven si partirà da 12,95 euro. Il set di 12 minipenne a sfera partirà da 18,23 euro mentre il set di 4 matite portamine da 1,57 euro.

E ancora, il set di 3 gomme da cancellare costerà a partire da 1,20 euro, il quadernone con la spirale da 2 euro, le forbici carta da 1,35 euro, il set di goniometria da 4 pezzi da 3,90 euro e l’album da disegno da 1,83 euro. Per risparmiare qualcosina, quindi, il suggerimento è quello di comparare i vari prezzi online. Così facendo si potrà avere un risparmio di circa 60 euro rispetto alle tradizionali cartolerie o ai centri commerciali.

