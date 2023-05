Aumenti Tim fino a 3 euro mensili: a giugno al via le rimodulazioni, ecco per chi

Arriva una nuova batosta per i clienti Tim. L’operatore dal logo rosso, bianco e blu ha infatti comunicato che per la rete fissa e mobile ci saranno aumenti che arriveranno fino a 3 euro. Si tratta di rimodulazioni atte a migliorare i servizi offerti ai clienti e nella fattispecie per “esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato”. Ovviamente esse devono essere notificate ai clienti in anticipo, mediante comunicazione scritta o avviso sul sito web come Tim sta facendo.

Nonostante questo, però, gli utenti sono stanchi in quanto, puntualmente, si ritrovano a dover sostenere costi in aggiunta per un’offerta che pensavano potesse essere la stessa per lungo tempo.

C’è però la possibilità di cambiare operatore o recedere dal contratto. Ecco maggiori dettagli in merito.

Rete fissa

Dopo Poste Mobile arriva l’annuncio di nuovi aumenti anche da parte di Tim. Il primo riguarda la rete fissa: il costo mensile di alcune offerte aumenterà tra i 2 e i 3 euro Iva inclusa.

L’operatore precisa, però, che eventuali promozioni in essere non subiranno le variazioni. In ogni caso, ha spiegato Tim, i clienti interessati dalla rimodulazione hanno ricevuto un messaggio nella fattura della linea fissa di aprile nel quale sono illustrati tutti i dettagli. Il cliente, però, può anche verificare le condizioni della propria offerta collegandosi alla propria area riservata MyTim o chiamando il servizio clienti al numero 187.

Se non si desidera accettare la variazione di contratto si può recedere o passare a un altro operatore senza sostenere costi di disattivazione o penali dandone comunicazione entro il 30 giugno 2023. Per recedere si potrà chiamare inoltre il servizio clienti al numero 187 o scrivere all’indirizzo Tim-servizio clienti- casella postale 111-0054 Fiumicino Roma.

I rincari mobile

Si potrà inoltre fare richiesta di recesso collegandosi alla propria area clienti My Tim o inviando una pec a [email protected] Infine sarà possibile anche recarsi presso un negozio Tim.

Non solo ci saranno aumenti Tim per la rete fissa ma anche per quella mobile. Sul sito si legge infatti che da a partire dal primo addebito successivo al 26 giugno 2023, il prezzo di alcune offerte mobile per clienti ricaricabili non più in circolazione rincareranno. Esattamente da 99 centesimi fino a 2,69 euro Iva inclusa. Chi sarà interessato dalla rimodulazione riceverà un messaggio personalizzato in cui verrà indicato l’effettivo aumento.

Ad alcuni clienti interessati dalla proposta di modifica contrattuale, però, sarà data la possibilità di attivare subito, gratuitamente, una delle due proposte che indicheremo. La prima è di 50 Gb aggiuntivi ogni mese inviando al numero gratuito 40916 un messaggio sms con la scritta “50GIGA ON”. In alternativa si potrà scegliere di abilitare gratuitamente la propria offerta alla velocità del 5G di Tim. In questo caso si dovrà inviare un sms al 40916 con la scritta “5G ON”. Si potrà inoltre richiedere di mantenere invariato il costo della propria offerta inviando un sms al 4019 con il testo “NOVAR ON” entro il 26 giugno.

Si potrà recedere anche in questo caso seguendo le indicazioni fornite nella pagina “Tim Informa” dalla quale si potrà anche scaricare il modulo da compilare.

Giugno sarà un mese nero per gli utenti di rete fissa e mobile Tim a causa degli aumenti annunciati che arrivano a 3 euro per la linea fissa e a 2,69 per quella mobile. In ogni caso, però, ci sarà la possibilità di recedere dal contratto come indicato senza dover pagare alcuna penale e nel caso delle offerte mobile anche di mantenere invariato il costo della propria offerta facendone inviando, però, una comunicazione.

