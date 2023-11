In un’era dominata da transazioni elettroniche e servizi finanziari digitali, il libretto di risparmio postale continua a resistere come un classico strumento finanziario che ha affascinato generazioni di risparmiatori.

Questo vecchio ma affidabile modo di mettere da parte i propri risparmi è infatti ancorato nella tradizione e ha mantenuto la sua popolarità per diverse ragioni. La prima è sicuramente la sicurezza in quanto è garantito dallo Stato.

Il problema, però, sono gli interessi pressoché nulli. Con esso si guadagna, infatti, solo lo 0,001% annuo lordo, una cifra inesistente che però può salire fino al 3,50% se si attiva l’offerta Supersmart fruibile esclusivamente se si ha un libretto Smart.

Per coglierla al volo, però, si dovrà fare in fretta perché tra qualche giorno scadrà. Ecco dunque come funziona e a chi è rivolta.

La sua ricca storia

Il libretto di risparmio postale ha una storia antica. Affonda, infatti, le sue radici nel desiderio di fornire a tutti un modo sicuro e accessibile per risparmiare denaro. È nato nel XIX secolo e fin dal primo giorno è stato concepito come uno strumento per incentivare la cultura del risparmio tra le persone comuni. Poi, con il trascorrere del tempo è diventato un’icona della prudenza finanziaria. Come abbiamo spiegato, però, il grave problema di questo prodotto sono i tassi di interesse praticamente nulli.

Fortunatamente di recente Poste Italiane ha lanciato una nuova offerta su libretto postale dal rendimento davvero stellare se lo si paragona a quello standard. Si tratta, come annunciato, della Supersmart che permette di ottenere un tasso di interesse più elevato a scadenza sulle somme accantonate. La si può sottoscrivere con un accantonamento minimo, però, di 1000 euro.

Ancora pochi giorni per cogliere al volo l’offerta sul libretto di risparmio postale con tasso al 3,50%

In realtà sono due le offerte Supersmart che si possono attivare sul libretto di risparmio postale.

La prima è quella che scadrà a breve (6 novembre) che si chiama Premium 366 giorni. Essa permette di ottenere un tasso di interesse lordo delalla scadenza sulla nuova liquidità accantonata. Ovviamente ci si chiede cosa si intende con tale termine. Ebbene, si tratta delle somme versate dal 14 settembre fino al 6 novembre su libretto Smart o altri postali e/o conti correnti postali con la stessa intestazione dello Smart. Tali somme, però, dovranno essere state versate mediante bonifico bancario, assegno circolare/bancario o accredito stipendio/pensione. Nel caso in cui la nuova liquidità venga versata su altri libretti di risparmio o sul conto BancoPosta con la stessa intestazione del libretto Smart, tutta la cifra si potrà trasferire su quest’ultimo mediante Girofondo. Poste Italiane ricorda inoltre che tutti i prelievi che si effettueranno dal giorno 14 settembre fino alla data di adesione dell’offerta premium su uno qualsiasi dei prodotti su indicati con la stessa intestazione del libretto Smart decurteranno la nuova liquidità.

C’è però un’altra offerta, attivabile sempre sul libretto Smart, da tenere d’occhio in quanto non ha alcun vincolo. Si tratta della Supersmart 360 giorni che dura 360 giorni come si evince dal nome e offre un tasso lordo del 2,50%.

