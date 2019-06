Amazon pronta a lanciarsi anche nella telefonia mobile

Secondo quanto comunica Reuters, il colosso tecnologico Amazon sarebbe pronto a lanciarsi nel mondo della telefonia mobile. Jeff Besoz, infatti, sarebbe interessato ad acquistare il marchio Boost Mobile di proprietà di Sprint. Così facendo Amazon offrirebbe ai suoi clienti un servizio aggiuntivo e di valore.

Le regole imposte dall’antitrust americano

L’Antitrust americano per ridurre il market share abbinato nel settore della telefonia mobile (prepagate) ha imposto la vendita di Boost (questo a seguito della fusione tra Sprint e T-Mobile Us).

Sprint non ha però comunicato quanti sono gli utenti affiliati a tale operatore telefonico. Secondo gli analisti di Cowen, però, esso avrebbe tra i 7 e gli 8 milioni di utenti per cui la transazione dovrebbe valere 4,5 miliardi se incluso ci sarà anche lo spettro del wireless (ovvero quello per le comunicazioni senza fili).

Ricordiamo che Amazon, grazie ad Echo Connect per la smart home, già offre chiamate telefoniche. Ovviamente viene utilizzato dall’assistente virtuale Alexa il servizio telefonico dell’utente per avviare la chiamata. Con l’acquisto di Boost, invece, Amazon potrebbe utilizzare la nuova rete mobile di T-Mobile Us che nascerà a seguito della fusione di Sprint e T-Mobile Us. Questo almeno per sei anni, come comunica Reuters.

La strategia di Amazon

Se davvero il colosso tecnologico Amazon riuscisse ad acquistare Boost potrebbe iniziare delle attività completamente diverse da quelle inerenti al commercio elettronico. In più potrebbe garantire un pacchetto ricco di attività ad i suoi clienti cercando quindi di aumentare il suo già enorme successo. Ricordiamo che l’avventura di Jeff Bezos nel cloud è già stata pienamente vinta. Inoltre, Amazon si sta concentrando sempre più nel mercato delle offerte di serie televisive con Prime Video. Ricordiamo che per fruire di quest’ultimo servizio non si pagherà nulla per i primi trenta giorni. Esso si rinnoverà poi automaticamente al prezzo di 36 euro l’anno.

L’azienda inoltre sta ponendo attenzione sempre maggiore al settore della guida driverless ovvero quello in cui l’intelligenza artificiale permetterà alle automobili di muoversi.

Rammentiamo che una vettura autonoma è in grado di soddisfare molte richieste come ad esempio la navigazione e l’ambiente senza che vi sia l’intromissione dell’essere umano. Considerando poi che a breve dovrebbe essere lanciato anche il 5G, Amazon potrebbe decidere di lanciarsi anche in questa nuova avventura.

