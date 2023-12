In questo periodo natalizio, Amazon ha deciso di sorprendere i suoi clienti con un’iniziativa unica e irresistibile. Oltre alle classiche offerte sui prodotti, l’azienda ha lanciato una promozione straordinaria per l’abbonamento annuale ad Amazon Prime. L’iniziativa prevede il rimborso completo dell’intero costo dell’abbonamento a Prime per un anno a coloro che aderiranno tra i primi 7.000 fortunati. Ecco come funziona questa straordinaria offerta e quali sono i benefici che potrebbero rendere il Natale ancora più speciale.

Come funziona l’offerta e chi può partecipare

Per usufruire dell’offerta eccezionale grazie alla quale si potrà avere il rimborso dell’abbonamento annuale per 1 anno, sarà necessario iscriversi al piano annuale di Amazon Prime tra le 00:00 CET del 19 dicembre 2023 e le 23:59 CET del 6 gennaio 2024. L’offerta sarà limitata ai primi 7.000 clienti che aderiranno al piano annuale durante il periodo specificato. Per verificare la propria idoneità, bisognerà collegarsi alla pagina dedicata dove si troveranno i termini e le condizioni dell’offerta.

Una volta confermata l’idoneità, si dovrà sottoscrivere l’abbonamento versando il canone annuale di 49,90 euro che sarà valido per il piano annuale di Amazon Prime. La vera magia, poi, inizierà se si riuscirà ad essere tra i primi 7.000 aderenti. Si riceverà, infatti, un rimborso completo emesso sotto forma di codici/buoni promozionali, esattamente pari al costo dell’abbonamento.

Dettagli e benefici dei codici promozionali

Il primo step sarà quello di acquistare l’abbonamento a Prime con il quale si avrà accesso anche ad Amazon Prime Video che nel futuro potrebbe costare anche meno con la pubblicità. Se poi si riceverà la conferma di essere tra i primi 7.000 clienti idonei, si riceveranno quattro codici promozionali via e-mail o notifica push su cellulare. I primi tre codici avranno un valore di 10 euro ciascuno, mentre l’ultimo sarà di 19,90 euro.

Tali codici potranno essere utilizzati su ordini idonei di almeno 30 euro per i primi tre e 60 euro per l’ultimo. In questo modo, quindi, si riceverà una sorta di rimborso dell’abbonamento pagato.Occhio, però, alle tempistiche in quanto i buoni saranno a tempo limitato. Il primo codice di 10 euro si potrà usare entro le 23.59 del 23 gennaio 2024, il secondo sempre di 10 euro fino al 7 febbraio e il terzo di 10 euro fino al 22 febbraio. Infine, il quarto codice, quello di 19,90 euro potrà essere utilizzato fino al 23 maggio 2024 (entro le 23:59 CET).

Sarà fondamentale, però, che i prodotti scelti sia venduti e spediti da Amazon.it per cui saranno esclusi quelli Amazon Seconda Mano e quelli venduti da terzi sul marketplace. Inoltre, le spese di spedizione, tasse e altri costi aggiuntivi non contribuiranno al calcolo dell’importo minimo per l’utilizzo dei codici promozionali.

In conclusione…

1. Natale sarà gratuito con Prime: grazie a questa iniziativa, infatti, Amazon regalerà agli utenti fortunati la possibilità di ricevere un rimborso che copre l’abbonamento annuale Prime senza alcun costo, ecco il link

2. I quattro codici promozionali offerti consentono agli utenti di godere di ulteriori risparmi su acquisti futuri, rendendo l’abbonamento Prime ancora più vantaggioso

3. Con le scadenze chiaramente definite per l’utilizzo dei codici promozionali, gli utenti sono incentivati a pianificare i loro acquisti in modo strategico, massimizzando i benefici dell’offerta entro le date specificate.