Risparmio economico e viaggi più frequenti: ecco i motivi per i quali si cercano sempre più spesso offerte Trenitalia e Italo Treno. Il desiderio di risparmiare denaro in un periodo come questo, infatti, è il mantra del momento. Sono aumentati tanti prodotti, compresi i biglietti dei treni e ciò è un danno economico grave soprattutto per chi si deve spostare con frequenza e per coloro che vogliono concedersi ogni tanto una fuga dalla realtà.

Ci sono però sconti da cogliere al volo proposti da Trenitalia e Italo Treno in collaborazione con ItaBus.

Pompei ora è più vicina

In attesa che arrivi un nuovo servizio ferroviario (oltre a quello proposto da Italo Treno e Trenitalia), vediamo quali sono le offerte del momento proposte dalla prima compagnia di trasporti.

La promozione in questione è quella per raggiungere la città di Pompei: acquistando in anticipo il biglietto in low cost modificabile si potrà risparmiare una bella cifra, cosa che, ripetiamo, non guasta in questo momento.

I prezzi partono da 24,9 euro per treno+bus da Roma a Pompei e da 47,9 euro per treno+bus da Milano a Pompei. Da 35,9 euro (treno+bus) da Firenze a Pompei, da 24,9 euro (treno più bus) da Pompei a Roma e da 47,9 euro (treno+bus) da Pompei a Milano. Infine da 35,9 euro (treno più bus) da Pompei a Firenze.

Tra le offerte Italo ci sono anche quelle che partono da 9,99 euro per raggiungere Firenze. Ecco da quanto partono i costi per tale destinazione: da Bologna a partire da 10,9 euro, da Ferrara a partire da 9,99 euro, da Roma a partire da 13,90 euro e da Verona a partire da 12,9 euro. Infine da Trento a partire da 16,9 euro.

A/R con Trenitalia con sconto del 40%, Pompei con Italo e ItaBus da 22,90 euro, le offerte di ottobre

Così come Italo anche Trenitalia propone delle ottime offerte come quella di A/R con lo sconto del 40%.

Essa però è riservata ai week-end per cui si potrà partire con tali sconti il sabato per poi tornare la domenica. La promozione, però, sarà valida soltanto sui treni Intercity giorno e si potrà acquistare fino alle ore 24 del 5° giorno prima della partenza del treno. Bisognerà però ricordarsi che tale offerta non sarà rimborsabile ma modificabile. Sarà possibile, infatti, indicare (ma solo per una volta) un orario diverso per ciascun ticket di viaggio A/R fino alla partenza del treno. Per acquistare tale promo, ci si potrà connettere al sito di Trenitalia e selezionare l’opzione A/R per poi scegliere l’offerta “A/R Weekend” sia per l’andata che per il ritorno.

C’è inoltre un’altra offerta da cogliere al volo ovvero la “Speciale Frecce” grazie alla quale si potrà viaggiare nei livelli di servizio business, premium e standard in prima e seconda classe con sconti fino al 60%. A differenza dell’altra, tale promozione si potrà acquistare fino al 14° giorno prima della partenza del treno. Non sarà però modificabile e nemmeno rimborsabile.

