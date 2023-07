7 conti deposito dai tassi stuzzicanti, i piccoli portafortuna contro l’inflazione

I conti deposito sono tornati a essere un’ottima opzione di investimento per quei risparmiatori che cercano convenienza e allo stesso tempo sicurezza. Di certo non proteggono totalmente dall’inflazione, che corre ancora veloce, ma lo fanno in parte. Per gli esperti, infatti, è meglio investire il proprio capitale in tali strumenti piuttosto che lasciarlo parcheggiato sul conto corrente. Il motivo è che si rischia che il denaro si eroda proprio a causa dell’inflazione e non solo. Come tutti sapranno, infatti, i tassi di interesse che si percepiscono sui conti sono pressoché nulli per cui si rischia anche di dover pagare qualcosa se per il prodotto in questione si deve sostenere un canone mensile. In più, se la giacenza media annua è superiore ai 5000 euro, bisogna pagare anche l’imposta di bollo. Quali sono allora i 7 conti deposito del momento dai tassi stuzzicanti che potrebbero rivelarsi dei piccoli portafortuna contro l’inflazione?

I primi 4

Tra i migliori conti deposito del momento c’è sicuramente quello di Ibl Banca. Sul foglio informativo presente sulla pagina ufficiale si legge che se si sottoscriverà quello vincolato a cedola trimestrale ,con il quale si incasseranno gli interessi ogni tre mesi sul conto collegato, si riceverà un rendimento annuo lordo discreto. Esso sarà del 4% per somme vincolate per 36 mesi, del 3,85% per somme vincolate per 24 mesi, del 3,80% per somme vincolate per 18-12 mesi e del 3,30% per somme vincolate per 6 mesi.

Le somme si potranno vincolare direttamente online mediante la home banking o dalla app Ibl E-Bank Mobile a zero spese.

Troviamo inoltre il conto di banca Cf+ che si aprirà e gestirà direttamente online e non sarà subordinato all’apertura di un conto corrente. Se si sceglierà quello non svincolabile si avrà un tasso di interesse annuo lordo del 4,05% dopo 12 mesi, del 4,15% dopo 18 mesi, del 4,30% dopo 24 e 36 mesi e del 4,35% dopo 48 mesi e 60 mesi.

Segnaliamo poi tra i conti deposito che offrono tra i tassi di interesse più stuzzicanti del momento anche quello di banca Progetto. Quello non svincolabile offrirà un tasso di interesse annuo lordo del 3,75% dopo 6 mesi, del 4% dopo 12 mesi, del 4,25% dopo 18 mesi, del 4,35% dopo 24 mesi, del 4,45% dopo 36 mesi, del 4,65% dopo 48 mesi e del 4,75% dopo 60 mesi.

Chiudiamo la prima tranche con il conto di Illimity Bank non svincolabile per i clienti Premium che offrirà un tasso di interesse annuo lordo dell’1,50% dopo 6 mesi, del 4,50% dopo 12-18-24-36 e 48 mesi e del 4,75% dopo 60 mesi.

7 conti deposito dai tassi stuzzicanti, i piccoli portafortuna contro l’inflazione

Sicuramente tra i migliori conti deposito di luglio 2023 c’è anche l’X Risparmio di banca Aidexa per il quale non ci sarà la necessità di aprire anche un conto corrente. Così come gli altri appena descritti, esso sarà un conto vincolato senza costi e sicuro al 100%. La somma depositata si potrà recuperare entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo in quanto il denaro tornerà all’investitore insieme al tasso di interesse maturato. Quest’ultimo sarà calcolato in base al periodo di vincolo. I tassi annui lordi saranno i seguenti: dopo 3-6 mesi del 2%, dopo 12-18 e 24 mesi del 3,9% e dopo 36 mesi del 4,75%.

Cherry Bank la banca che al momento offre tra i tassi più alti. Il conto vincolato offrirà infatti un tasso annuo lordo del 4% dopo 6 mesi, del 4,75% dopo 12-18-24 mesi, del 4,80% dopo 36 e 48 mesi e del 5% dopo 60 mesi.

Infine ci sono gli Smart Deposit di Smart Bank. Sulla pagina ufficiale si legge che in esclusiva per luglio, il conto deposito offrirà un tasso fisso lordo incrementabile del 4% il 1°anno, del 4,5% il 2° anno, del 5% il 3° anno, del 5,5% il 4° anno e del 6% il 5° anno. Il periodo di raccolta sarà fino al 2 agosto, data entro la quale si dovrà bonificare la somma.

Riassumendo…

1. Sono tornati a essere per i risparmiatori un investimento stuzzicante: parliamo dei conti deposito

2. Tali prodotti offrono infatti tassi di interesse sempre più alti

3. Tra i migliori ci sono quelli Smart Bank con tasso lordo fino al 6%, quello di Cherry Bank fino al 5% e quello di banca Aidexa con tasso lordo che arriva al 4,75%.

[email protected]