Negli ultimi tempi i conti deposito fanno gola a molti e il motivo principale è da additarsi ai tassi di interesse decisamente più alti rispetto al passato. Si cerca di investire in tali strumenti per proteggere il proprio denaro dall’inflazione che rappresenta l’aumento generale dei prezzi dei beni/servizi e che ha un impatto diretto sul potere di acquisto del denaro.

Tali conti non offriranno un rendimento eccezionale ma almeno proteggeranno il proprio capitale (in parte) dall’inflazione. Ecco 5 tra le proposte più invitanti di questo fine agosto.

La soluzione sicura ed efficace

Per tutelare i propri risparmi senza correre rischi in molti scelgono i conti deposito che permettono di ottenere un rendimento (adesso più alto rispetto allo scorso anno) sulle somme di denaro che si tengono ferme sul conto. Si opta per tali strumenti perché ritenuti prodotti sicuri in quanto garantiti dal Fidt (Fondo Interbancario di Tutela Depositi) fino a 100 mila euro a depositante.

Ma veniamo alle migliori soluzioni di conti deposito di fine agosto. Tra queste c’è quella di Illimity Bank, esattamente la soluzione Premium vincolata che offre un tasso di interesse lordo dell’1,50% dopo 6 mesi, del 4,50% dopo 12-18-24-36 e 48 mesi e infine del 4,75% dopo 60 mesi. Gli interessi sulle somme depositate verranno accreditati direttamente sul conto corrente ogni anno o a fine vincolo per cui sarà necessario avere un conto Illimity.

Tra i migliori conti deposito c’è anche quello di banca Progetto non svincolabile che dopo 6 mesi offre un tasso di interesse annuo lordo del 3,75%, dopo 12 mesi del 4%, dopo 18 mesi del 4,25%, dopo 24 mesi del 4,35%, dopo 36 mesi del 4,45%, dopo 48 mesi del 4,65% e dopo 60 mesi del 4,75%.

5 conti deposito con tassi di interesse fino al 6%: sono una buona scelta contro l’inflazione?

Per sottoscrivere tale offerta sarà necessario aprire anche un conto Key che è un conto corrente a zero spese.

La nostra carrellata di conti deposito prosegue con quello di banca Aidexa vincolato il cui nome è XRisparmio. Esso non avrà alcun costo all’apertura, alla chiusura e nemmeno di gestione. Per aprirlo, a differenza degli altri due su indicati, non ci sarà bisogna dell’apertura del conto corrente. Si dovranno avere a portata di mano solo il codice fiscale, un documento di riconoscimento, un Iban e poi il dispositivo con il quale si fa la richiesta dovrà essere munito di videocamera. Il tasso effettivo annuo lordo sarà il seguente: del 3% dopo 3 e 6 mesi, del 4,50% dopo 12-18 e 24 mesi e del 5% dopo 36 mesi.

Anche per aprire il conto deposito Cherry Bank sarà necessario avere un conto corrente con tale banca. La proposta vincolata offrirà il 4% annuo lordo dopo 6 mesi, il 4,75% dopo 12-18 e 24 mesi, il 4,80% dopo 36 e 48 mesi e il 5% dopo 60 mesi. Non sarà previsto svincolo anticipato per tale offerta.

Chiudiamo con il deposito vincolato di Smart Bank che offre un’interessante offerta per agosto. Esso, come abbiamo più volte comunicato, offrirà un tasso incrementale fisso lordo del 4% il primo anno, del 4,5% il secondo, del 5% il terzo, del 5,5% il quarto e del 6% il quinto. Questa promozione è in scadenza, il periodo di raccolta infatti termina il 6 settembre.

Riassumendo…

1. Una soluzione che protegge in parte dall’inflazione sono i conti deposito

2. Tra i migliori sul mercato ci sono quelli di Smart Bank (tasso lordo fino al 6%) e di Cherry Bank (tasso fino al 5%)

3. Anche il conto deposito XRisparmio offrirà un tasso fino al 5% mentre quello di Illimity Bank e di banca progetto fino al 4,75%.

[email protected]