I buoni fruttiferi postali sono spesso un regalo fatto ai minori da parenti e amici. In realtà, tale dono era più usuale nel passato in quanto con esso si era certi di contribuire a creare un fondo finanziario per il futuro dei piccoli. Il denaro, infatti, poteva essere utilizzato per affrontare spese legate all’istruzione, all’acquisto di una casa, o per altre necessità finanziarie a lungo termine. C’è da dire che i rendimenti che si percepivano nel passato erano veramente discreti. Adesso, invece, i tassi di interesse sono decisamente più bassi. Offrono però sempre la certezza di poter contare su una piccola cifra per realizzare un desiderio.

Qualora si volessero investire 10 mila euro in tali strumenti di risparmio/investimento, quanto si guadagnerebbe adesso?

L’abitudine del risparmio disciplinato

Regalare dei buoni fruttiferi postali ai piccoli potrebbe rivelarsi una buona scelta per far comprendere loro cos’è il risparmio disciplinato.

Potrebbero infatti imparare a mettere da parte una quota dei loro soldi invece di spenderli tutti, il che potrebbe risultare una competenza finanziaria preziosa una volta che diventeranno adulti.

Avere nel cassetto tali prodotti, poi, farà dormire sonni tranquilli in quanto si avrà la certezza che il tasso di interesse sarà lo stesso per tutta la durata dell’investimento. Il capitale investito crescerà infatti lentamente nel tempo in modo sicuro, fornendo una certa sicurezza finanziaria per il futuro.

Tale tipologia di titoli potrà essere intestata esclusivamente ai minori e non potrà esserci alcuna contestazione. In più, non sarà consentita la sottoscrizione a favore di coloro che hanno più di 16 anni e sei mesi di età e nemmeno di coloro che ne compiranno 16 e mezzo nel corso del mese in cui ci sarà la sottoscrizione.

Se si investono 10 mila euro in buoni fruttiferi postali dedicati ai minori quanto si guadagna?

Nella top 4 dei migliori buoni fruttiferi postali del momento ci sono sempre quelli dedicati ai minori. Il rendimento effettivo annuo lordo è infatti il seguente:

1. 2,50% dopo 1 anno e 6 mesi, 2 anni e 3 anni

2. 2,75% dopo 4 anni

3. 3,00% al termine dei 5 anni

4. 3,25% dopo 6 e 7 anni

5. 3,50% dopo 8, 9, 10 e 11 anni

6. 4,00% dopo 12, 13, 14 e 15 anni

7. 4,50% dopo 16, 17 e 18 anni.

Per sapere quanto varrà il titolo che si vuole regalare, basterà collegarsi alla pagina ufficiale di Poste Italiane. Alla voce simulazione, poi, andrà inserito l’importo e la data di nascita. Supponiamo che il primo sia di 10 mila euro e la seconda il 18 settembre 2023. Effettuata tale operazione, si aprirà una schermata dalla quale si evince che il valore di rimborso netto al compimento del diciottesimo anno sarà di 20432,94 euro. Tale importo corrisponde, spiega Poste Italiane, alla somma del valore nominale inserito e degli interessi maturati al netto della ritenuta fiscale sugli interessi. Nel calcolo, infine, non è considerata l’imposta di bollo che si dovrà calcolare in base alla normativa vigente.

Riassumendo…

1. Negli anni passati era usanza di parenti e amici regalare ai minori dei buoni fruttiferi postali

2. In questo modo si gettavano le basi per la creazione di un fondo finanziario per il loro futuro

3. Peccato che i rendimenti in passato fossero superiori a quelli odierni che arrivano al 4,50%

4. Investendo 10 mila euro nei titoli per minori, il guadagno come comunica Poste sarà di 20432,94 euro ma nel calcolo non è considerata l’imposta di bollo.

