Rendimento mensile possibile 1% su un panel di banche europee: 12% annuo con barriera al 40%

Il nuovo Certificate Barclays per cavalcare la fase positiva del settore bancario
Barclays presenta un nuovo Certificate (ISIN XS3078670521) pensato per sfruttare la ripresa delle banche europee. Il prodotto offre una cedola mensile dell’1% (con effetto memoria) e una barriera al 40% del valore iniziale, con scadenza ad agosto 2028. I sottostanti? Quattro istituti leader a livello continentale.
Banco BPM: performance e solidità in crescita
Nel 2024 ha registrato dati monstre 1,9 miliardi di utile su una base di oltre 4 milioni di clienti. CET1 ratio cresciuto di un punto percentuale anno su anno, dal 14% al 15%, titolo raddoppiato in un anno e dividend yield previsto in zona 8%.
Société Générale: rilancio con risultati record
La banca francese ha ottenuto 4,2 miliardi di utile nel 2024, uno dei dati più alti degli ultimi 15 anni. Il titolo ha più che raddoppiato dal 2020 grazie alla focalizzazione sulle attività core.
BBVA: spinta dai mercati emergenti
Con forte presenza in America Latina, BBVA ha chiuso il 2024 con 10,054 miliardi di utile e ROE supereroistico del 18%. Titolo sopra i 14 euro e dividend yield atteso in zona 5% per il 2025
Commerzbank: ripartenza tedesca
Dopo la ristrutturazione, utile 2024 a 2,7 miliardi e CET1 al 15,1%. Il titolo è triplicato dal 2020. Al centro: digitalizzazione e taglio dei costi.
Caratteristiche principali del Certificate Barclays
- Cedola mensile dell’1% (effetto memoria)
- Barriera premi e capitale al 40% (worst-of)
- Autocall mensile dal 6° mese con soglia step-down
Dettagli del prodotto
- ISIN: XS3078670521
- Frequenza: mensile
- Barriera premi/capitale: 40% osservata solo a scadenza
- Sottostanti: Banco BPM, Société Générale, BBVA, Commerzbank
Meccanismo memoria cedole
Se tutti i titoli sono sopra il 40%, si riceve l’1% mensile.
Altrimenti, la cedola va in memoria. Quando tutti i titoli superano la soglia, si recuperano le cedole pregresse.
Esempio: a novembre 2025 un titolo è sotto → niente premio. A dicembre tutti sopra → pagamento doppio.
Autocall con soglia decrescente
Dal febbraio 2026, il Certificate può rimborsare anticipatamente se i titoli superano soglie via via più basse:
- Febbraio → 100%
- Marzo → 99%
- fino al 71%
In caso di autocall: rimborso al 100% + cedole maturate.
Protezione condizionata a scadenza
Alla scadenza, se un titolo è sotto il 40%, il rimborso segue la performance del peggiore. Altrimenti, capitale interamente restituito.
Esempio: Commerzbank al 30% → rimborso 30%.
Motivi per valutarlo
- Rendimento mensile potenziale del 12% annuo
- Barriera difensiva al 40% solo a scadenza
- Sottostanti solidi e diversificati
- Meccanismo di uscita anticipata flessibile
- Strumento utile per compensare minusvalenze
Rischi da tenere presenti
- Perdita parziale del capitale se barriera violata a scadenza
- Rischio emittente (Barclays)
- Correlazione settoriale
- Rischi macro e geopolitici
Modalità di acquisto
Il Certificate è disponibile su Borsa Italiana. È sufficiente inserire l’ISIN XS3078670521 sulla propria piattaforma. Leggere attentamente KID e documentazione ufficiale prima dell’investimento.
Nota di trasparenza
Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.