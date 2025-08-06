Rendimento mensile possibile 1% su un panel di banche europee: 12% annuo con barriera al 40%

Il nuovo Certificate Barclays per cavalcare la fase positiva del settore bancario

Barclays presenta un nuovo Certificate (ISIN XS3078670521) pensato per sfruttare la ripresa delle banche europee. Il prodotto offre una cedola mensile dell’1% (con effetto memoria) e una barriera al 40% del valore iniziale, con scadenza ad agosto 2028. I sottostanti? Quattro istituti leader a livello continentale.

Banco BPM: performance e solidità in crescita

Nel 2024 ha registrato dati monstre 1,9 miliardi di utile su una base di oltre 4 milioni di clienti. CET1 ratio cresciuto di un punto percentuale anno su anno, dal 14% al 15%, titolo raddoppiato in un anno e dividend yield previsto in zona 8%.

Société Générale: rilancio con risultati record

La banca francese ha ottenuto 4,2 miliardi di utile nel 2024, uno dei dati più alti degli ultimi 15 anni. Il titolo ha più che raddoppiato dal 2020 grazie alla focalizzazione sulle attività core.

BBVA: spinta dai mercati emergenti

Con forte presenza in America Latina, BBVA ha chiuso il 2024 con 10,054 miliardi di utile e ROE supereroistico del 18%. Titolo sopra i 14 euro e dividend yield atteso in zona 5% per il 2025

Commerzbank: ripartenza tedesca

Dopo la ristrutturazione, utile 2024 a 2,7 miliardi e CET1 al 15,1%. Il titolo è triplicato dal 2020. Al centro: digitalizzazione e taglio dei costi.

Caratteristiche principali del Certificate Barclays

Cedola mensile dell’1% (effetto memoria)

Barriera premi e capitale al 40% (worst-of)

Autocall mensile dal 6° mese con soglia step-down

Dettagli del prodotto

ISIN: XS3078670521

Frequenza: mensile

Barriera premi/capitale: 40% osservata solo a scadenza

Sottostanti: Banco BPM, Société Générale, BBVA, Commerzbank

Meccanismo memoria cedole

Se tutti i titoli sono sopra il 40%, si riceve l’1% mensile.

Altrimenti, la cedola va in memoria. Quando tutti i titoli superano la soglia, si recuperano le cedole pregresse.

Esempio: a novembre 2025 un titolo è sotto → niente premio. A dicembre tutti sopra → pagamento doppio.

Autocall con soglia decrescente

Dal febbraio 2026, il Certificate può rimborsare anticipatamente se i titoli superano soglie via via più basse:

Febbraio → 100%

Marzo → 99%

fino al 71%

In caso di autocall: rimborso al 100% + cedole maturate.

Protezione condizionata a scadenza

Alla scadenza, se un titolo è sotto il 40%, il rimborso segue la performance del peggiore. Altrimenti, capitale interamente restituito.

Esempio: Commerzbank al 30% → rimborso 30%.

Motivi per valutarlo

Rendimento mensile potenziale del 12% annuo

Barriera difensiva al 40% solo a scadenza

Sottostanti solidi e diversificati

Meccanismo di uscita anticipata flessibile

Strumento utile per compensare minusvalenze

Rischi da tenere presenti

Perdita parziale del capitale se barriera violata a scadenza

Rischio emittente (Barclays)

Correlazione settoriale

Rischi macro e geopolitici

Modalità di acquisto

Il Certificate è disponibile su Borsa Italiana. È sufficiente inserire l’ISIN XS3078670521 sulla propria piattaforma. Leggere attentamente KID e documentazione ufficiale prima dell’investimento.

Nota di trasparenza

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.