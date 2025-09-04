Quota 103 ai titoli di coda: la pensione 5 anni prima va in archivio

Nel panorama delle opzioni per lasciare il lavoro prima dell’età ordinaria di pensionamento, Quota 103 rappresenta una delle soluzioni più discusse e particolari. Si tratta di un meccanismo che consente un’uscita anticipata rispetto alla soglia dei 67 anni prevista dalla normativa generale. Tuttavia, pur offrendo un certo anticipo, comporta vincoli rigidi e calcoli penalizzanti che hanno fortemente limitato il numero di beneficiari.

Quota 103 permette di accedere alla pensione con 62 anni di età anagrafica e almeno 41 anni di versamenti contributivi. In pratica, la misura concede fino a cinque anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria, ma a fronte di un requisito contributivo molto elevato.

I requisiti devono raggiungersi entri il 31 dicembre 2025.

Le finestre di uscita con Quota 103

Un aspetto fondamentale riguarda le cosiddette finestre di decorrenza, ossia i tempi di attesa tra il raggiungimento dei requisiti e l’effettiva erogazione dell’assegno pensionistico:

nel settore privato, la finestra è di 7 mesi;

nel pubblico impiego, i tempi si allungano a 9 mesi.

Ciò significa che, anche una volta soddisfatte le condizioni, la pensione non scatta immediatamente, ma solo dopo questo periodo di differimento. Un dettaglio che, per chi desidera smettere di lavorare, può fare la differenza.

Come viene calcolato l’assegno

La pensione maturata con Quota 103 (detta anche pensione anticipata flessibile) viene determinata con il sistema contributivo, ovvero tenendo conto dei contributi effettivamente versati durante la carriera. Questo criterio di calcolo, di per sé già meno favorevole rispetto al metodo retributivo, si accompagna a un ulteriore limite:

l’importo non può superare quattro volte il trattamento minimo Inps.

In altre parole, anche chi ha avuto stipendi alti e ha versato contributi rilevanti non potrà percepire un assegno superiore a questa soglia.

Una condizione che ha inciso molto sulla convenienza della misura, rendendola meno appetibile per categorie con carriere contributive consistenti.

Una platea ridotta

Nonostante l’attenzione iniziale, Quota 103 ha raccolto numeri molto contenuti. Secondo i dati più recenti, nel corso del 2024 si sono liquidate appena 1.500 pensioni attraverso questo canale. Una cifra minima se paragonata alla platea potenziale di lavoratori che avrebbero potuto farne uso.

Il motivo di questa scarsa adesione deve essere ricercato proprio nei vincoli stringenti: da un lato l’età minima fissata a 62 anni, dall’altro i 41 anni di contributi, non sempre facilmente raggiungibili, soprattutto per chi ha avuto carriere discontinue o ha iniziato a lavorare più tardi. Inoltre, il calcolo interamente contributivo e il tetto massimo sull’assegno hanno ulteriormente ridotto l’attrattiva.

Quota 103 verso la fine

Alla luce di questi risultati, il governo ha già manifestato l’intenzione di archiviare Quota 103 dal 2026. La misura è stata giudicata onerosa per lo Stato e poco utile per i cittadini, viste le richieste effettivamente presentate e accolte. Una scelta diversa rispetto ad altre forme di pensione anticipata. Ad esempio, per Opzione donna si fa largo l’ipotesi di proroga 2026 con revisione.

L’idea di fondo era quella di creare un percorso flessibile per chi desiderava uscire prima dal mondo del lavoro, senza compromettere la sostenibilità del sistema previdenziale.

Nella pratica, però, la rigidità dei requisiti e i vincoli sull’assegno hanno fatto sì che in pochissimi ne abbiano approfittato. Di conseguenza, l’esecutivo si prepara a chiudere definitivamente questa finestra.

