Quattro Pilastri d’Europa: Cedole all’1,10% e Barriere Profonde al Servizio del Capital

Investire con Intelligenza nell’Incertezza del Mercato Europeo
In un periodo in cui i mercati vivono fasi alterne e i segnali macroeconomici restano misti, cresce l’interesse per strumenti capaci di generare rendimento senza sacrificare la protezione. Il nuovo Cash Collect Certificate di Vontobel (ISIN: DE000VH7YBT8) si inserisce in questo contesto come un’opzione da considerare per chi desidera combinare regolarità di cedole e meccanismi di difesa contro scenari sfavorevoli.
Dotato di cedole mensili da €1,10, un effetto memoria per le cedole non pagate e una barriera capitale fissata al 40% (quindi i titoli che compongono il paniere possono perdere fino al 60% dallo strike!), il certificato rappresenta una soluzione adatta a chi intende proteggere il capitale senza rinunciare ad una redditività significativa.
Il certificato viene emesso a 99,5€, quindi 0,5% sotto la pari, un ulteriore vantaggio per chi volesse investire sin dalle prime battute
Dettagli Chiave del Certificato
- ISIN: DE000VH7YBT8
- Cedola mensile: €1,10 (pari al 13,2% annuo potenziale)
- Barriera per le cedole: 50% del valore iniziale
- Barriera capitale: 40% del valore iniziale
- Sottostanti: STMicroelectronics, Stellantis, Saipem, Commerzbank
Un Paniere di Settori Strategici Europei
Il certificato DE000VH7YBT8 si appoggia su un basket di quattro società europee attive in comparti fondamentali per la trasformazione economica del continente: tecnologia, energia, mobilità e finanza.
STMicroelectronics, attiva nel settore dei semiconduttori, mostra una solida base patrimoniale nonostante una recente contrazione del prezzo. L’azienda ha completato un buy-back, segno di fiducia nella propria traiettoria, e continua a puntare sui microcontrollori, mentre alcuni segmenti più ciclici come il Power & Discrete risultano più deboli.
Stellantis, colosso dell’automotive, prosegue nella sua transizione verso la mobilità elettrica.
Nonostante un bilancio in perdita nell’ultimo periodo, ha visto crescere i ricavi e le consegne, e punta a una maggiore efficienza operativa anche nel 2026.
Saipem, rappresentante del comparto energetico, ha registrato ricavi in crescita e un portafoglio ordini sostanzioso. Il ritorno all’utile e le prospettive di medio periodo confermano la traiettoria di stabilizzazione.
Commerzbank completa il paniere con una dinamica di rivalutazione importante. Il titolo ha vissuto un rally sostenuto da fondamentali solidi e un contesto macro più favorevole.
Protezione e Cedole: I Livelli di Barriera
|Sottostante
|Barriera Cedola (50%)
|Barriera Capitale (40%)
|STMicroelectronics
|€10,733
|€8,586
|Stellantis
|€4,401
|€3,521
|Saipem
|€1,136
|€0,909
|Commerzbank
|€15,75
|€12,60
Le cedole mensili vengono erogate se, alla data di osservazione, tutti i titoli sono sopra il 50% del valore iniziale. A scadenza, il capitale è protetto se nessuno dei sottostanti ha perso più del 60% rispetto al livello iniziale.
Funzionamento del DE000VH7YBT8: Cedole, Memoria e Step-Down
Il meccanismo è semplice ma efficace: ogni mese si osservano i livelli dei sottostanti. Se tutti superano il 50%, la cedola viene pagata. In caso contrario, si accumula e potrà essere recuperata successivamente (effetto memoria).
A partire da maggio 2026, il certificato può scadere anticipatamente se tutti i sottostanti superano il livello di Autocall, che inizia al 100% e scende dell’1% al mese fino al 70%. Questo meccanismo di Step-Down aumenta le probabilità di rimborso anticipato anche in contesti di mercato moderatamente negativi.
Perché Considerarlo Oggi
- 🔸 Cedole potenziali elevate (13,20% annuo), con memoria
- 🔸 Difesa del capitale con barriera al 40%
- 🔸 Orizzonte temporale di tre anni, ma con uscita anticipata possibile
- 🔸 Investimento in euro, senza rischio cambio
- 🔸 Esposizione su 4 settori ad alta rilevanza europea
Rischi da Tenere a Mente
Trattandosi di un certificato worst-of, la performance finale dipende dal peggiore dei titoli nel paniere. Se anche uno solo scende sotto il 40% del valore iniziale a scadenza, si registra una perdita del capitale in linea con la sua performance.
C’è inoltre un rischio emittente: il certificato è emesso da Vontobel Financial Products GmbH, garantito da Vontobel Holding AG, con un rating solido e un track record consolidato nel mercato dei certificati.
Nota di trasparenza
Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.