La povertà in Argentina sta crollando, ecco come Buenos Aires è diventata un esempio per il mondo

Buone notizie dall’Argentina, dove le statistiche ufficiali registrano una forte discesa del tasso di povertà. Nel secondo semestre dello scorso anno, risulta crollato al 38,1% dal 52,9% a cui era salito nel primo semestre. Un successo per il presidente Javier Milei, che ad un anno dal suo insediamento può vantare già di avere abbassato la povertà rispetto anche all’amministrazione precedente di centro-sinistra, che la aveva lasciato al 41,7%. L’indigenza estrema è stata più che dimezzata dal 18,1% all’8,2%. Tutto questo, è bene ripeterlo, nell’arco di un solo semestre.

Inflazione sradicata fa crollare povertà in Argentina

In Argentina s’intende povertà quando una famiglia non riesce a comprare beni di base per l’importo di 342.370 pesos (dato aggiornato al febbraio scorso), pari a circa 313 dollari.

Finora c’era stata una narrazione globale, secondo la quale Milei avrebbe sì quasi del tutto sconfitto l’inflazione, ma a discapito delle condizioni di vita dei cittadini. Sta emergendo una realtà opposta. L’attuale presidente ha abbattuto la crescita dei prezzi al consumo al 118% in media nel 2024 dal 211% del 2023. E l’OCSE la prevede al 28,4% per quest’anno.

L’inflazione mensile ereditata nel dicembre del 2023 era del 25,5%, crollata al 2,4% nel febbraio scorso e dall’ottobre scorso ormai sotto il 3%. Gli analisti stimano un crollo su base annuale a marzo al 23,3% dal 66,9% del mese precedente. Nell’aprile dello scorso anno, aveva superato il 292%. Nel frattempo, sempre Milei ha centrato un altro obiettivo storico: riportare i conti pubblici in attivo. Nel 2024 il bilancio dello stato ha registrato un piccolo surplus fiscale anche dopo il calcolo della spesa per interessi.

Austerità e lotta all’inflazione con crescita del Pil

L’austerità fiscale non ha colpito la crescita economica così brutalmente come si temeva. Il Pil è tornato a crescere già nel terzo trimestre del 2024. Nell’intero anno, è diminuito dell’1,8%, la metà di quanto stimato inizialmente dagli analisti internazionali. Per quest’anno la banca centrale prevede una crescita prossima al 5%. E l’ottimismo sale di mese in mese. A gennaio, l’attività economica è lievitata del 6,5% su base annua, registrando il terzo aumento tendenziale e il quarto congiunturale consecutivi. A conti fatti, da quando Milei è diventato presidente le dimensioni dell’economia argentina sono cresciute dello 0,6% al 31 dicembre scorso e la povertà si è ridotta.

Sempre nel quarto trimestre dello scorso anno, le partite correnti hanno chiuso in attivo per 1 miliardo di dollari dai -2,67 miliardi di un anno prima. Un dato che sintetizza la crescita delle esportazioni e l’attrattività dei capitali dall’estero. Com’è stato possibile un simile miracolo in così breve tempo? Milei sta dimostrando ai governi di tutto il mondo che il gradualismo in politica economica non paga.

Riforme veloci e anche brutali servono a somministrare quella “terapia shock” capace di rivoltare una nazione come un calzino.

Lotta al parassitismo sociale

Soprattutto, Milei sta svelando che austerità e lotta all’inflazione non sono nemiche della crescita. Lo sono gli eccessi di spesa pubblica, che finiscono per essere monetizzati dalle stamperie della banca centrale e per paralizzare l’attività economica tra instabilità dei prezzi e disordine fiscale. La stessa povertà in Argentina era esplosa proprio per effetto dell’alta inflazione, oltre che della bassa attività economica. Il governo sta facendo l’esatto contrario dei decenni passati: mettere al centro la creazione della ricchezza e sradicare il parassitismo sociale, alimentato da sussidi e spesa pubblica improduttiva.

Mercati e famiglie stanno dando fiducia a Milei, come segnalano i sondaggi sulla sua popolarità e persino il tasso di cambio sul mercato libero. Oggi un dollaro si scambia contro 1.325 pesos, segnalando uno scostamento del 20% rispetto al cambio ufficiale. Prima del suo arrivo alla presidenza, la distanza era tripla. Nell’ultimo anno, il cambio libero perde il 24%, che è persino poco per una valuta travolta da anni di inflazione a tre cifre. Tant’è che il timore adesso è che possa risultare sopravvalutata e deprimere la competitività delle imprese e, quindi, anche le esportazioni all’estero.

Calo povertà in Argentina prima delle elezioni

Il calo della povertà in Argentina potrebbe rivelarsi decisivo quest’anno per il rinnovo del Congresso. Milei governa senza una propria maggioranza autonoma, affidandosi agli alleati del centro-destra tradizionale. Se il suo partito La Libertad Avanza riuscisse a guadagnare numerosi seggi senza che le opposizioni peroniste riconquistino la maggioranza, il suo margine di manovra aumenterebbe e con esso la celerità delle riforme promesse in campagna elettorale. Soprattutto, una vittoria attirerebbe ulteriore fiducia tra gli investitori circa il futuro a medio-lungo termine dell’economia sudamericana. Il Fondo Monetario Internazionale deciderà nelle prossime settimane sull’erogazione di nuovi prestiti per 20 miliardi di dollari. L’annuncio del ministro dell’Economia, Luis Caputo, conferma una nuova era nei rapporti tra Buenos Aires e gli organismi finanziari.

