Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 23 Dic, 2025
··

Perché a fine anno i mercati sembrano più calmi (e perché è spesso un’illusione)

I mercati a fine anno sembrano caratterizzati da grande calma, anche se spesso si tratta di un'illusione data dal calendario.
di
21 minuti fa
2 minuti di lettura
Mercati a fine anno apparentemente piatti
Mercati a fine anno apparentemente piatti © Licenza Creative Commons

A dicembre, con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i mercati sembrano andare in letargo. Non si registrano scossoni, né cambiamenti repentini nelle valutazioni degli asset finanziari o delle materie prime. Tutto appare come sospeso nell’attesa di un nuovo inizio. Non è solamente una sensazione. Ci sono spiegazioni razionali dietro a questo trend. Gli investitori istituzionali chiudono sostanzialmente i loro libri ordini, dato che hanno già dato nel corso dell’anno. I fondi, in particolare, puntano semplicemente a conservare le performance. Le settimane festive non sono di certo le più indicate per cercare di invertire una tendenza o per battere i risultati ottenuti nel corso dell’anno.

Calma sui mercati a fine anno

Il clima vacanziero allontana dai desk numerosi operatori, la liquidità flette e gli scambi si rarefanno. Non a caso le emissioni obbligazionarie quasi si prosciugano. I governi sono soliti cancellare le aste dal calendario, specie per l’emissione di titoli di stato a lunga scadenza. Lo stesso fanno le banche. Le grandi banche d’investimento sono solite parlare a tale riguardo di “issuance blackout”. Considerate che l’offerta di nuovo debito si concentra per circa i due terzi nel primo semestre dell’anno. E dicembre è il mese meno battuto.

In genere, a fine anno sui mercati si registra una performance leggermente positiva per le azioni e neutra per le obbligazioni. La volatilità si riduce. L’indice VIX scende a dicembre ad una media di 15-17 punti dai 19-20 nel corso dell’anno. Gli scambi azionari crollano in media del 20-30% in Europa e Nord America, con punte del 40% tra Natale e Capodanno.

La minore liquidità, tuttavia, non provoca l’aumento delle oscillazioni dei prezzi, cosa che di solito avverrebbe in condizioni simili. Ciò non avviene per quanto sopra spiegato: in pochi comprano, in pochi vendono e, soprattutto, quasi nessuno punta a fare il botto proprio nelle ultime sedute dell’anno.

Contribuiscono alla calma piatta sui mercati a fine anno anche le minori notizie sensibili per la finanza. La stessa politica è in vacanza e si riducono gli eventi che possono impattare sulle valutazioni degli asset. Non è detto che sarà sempre così come oggi. I mercati emergenti stanno assumendo una rilevanza maggiore nel mondo e trattasi perlopiù di aree con culture e abitudini diverse dalle nostre. Non per tutti è realmente la fine dell’anno come la intendiamo noi cristiani, né si festeggiano ricorrenze religiose dappertutto. Cosa accadrà quando il peso di borse come in Cina, India e resto dell’Asia sarà cresciuto a livelli confrontabili con quelle occidentali?

Accumulo di info e sentimenti per gennaio

Ad ogni modo, la calma non va intesa neanche oggi come reale assenza di spunti per operare sui mercati in un senso o nell’altro. Essa è più che altro un accumulo sottotraccia di informazioni e sentimenti che sfociano anche in maniera dirompente spesso a gennaio. Finite le feste, si torna come prima. I movimenti di inizio anno possono essere anche bruschi e spesso l’investitore retail può sentirsi spaesato nell’assistere a grossi rialzi o cali di titoli azionari o obbligazionari senza che sia accaduto nulla di specifico nelle sedute precedenti.

Questo è il risultato di 2-3 settimane di scambi contenuti e volatilità soppressa.

Il rumore di inizio anno

I libri ordini si riaprono, gli investitori hanno voglia di spendere e le emissioni si moltiplicano all’improvviso. E’ un diluvio di nuovi bond e IPO, mentre i governi tornano a fare rumore con relativo impatto sui prezzi. Dagli auguri svogliati di fine anno si passa alle dichiarazioni serie, gli eventi sensibili arrivano l’uno dopo l’altro e le previsioni sull’anno appena iniziato si sprecano. Dal silenzio di dicembre al trambusto di gennaio. Ecco perché la calma sui mercati a fine anno non va interpretata con compiacenza. Si tratta solo di pazientare finché il mondo della finanza non avrà smaltito il panettone.

giuseppe.timpone@investireoggi.it 

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

Articoli correlati

sul tema ECONOMIA

permessi 104
Articolo precedente

Permessi 104 extra dal 2026: l’INPS spiega le 10 ore aggiuntive per visite, esami e cure