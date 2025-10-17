Pensioni novembre 2025: il giorno 3 l’accredito, il resto allo sportello

Dopo la regolarità delle erogazioni di ottobre, è già tempo di guardare avanti e segnare in agenda le date delle pensioni di novembre 2025. Come ogni mese, il calendario dei pagamenti segue regole precise, diverse a seconda della modalità di riscossione scelta: accredito su conto o ritiro in contanti presso l’ufficio postale.

Accredito su conto corrente: quando arriva la pensione novembre 2025

Per chi ha l’accredito sul proprio conto – che sia bancario o postale – la pensione di novembre 2025 sarà disponibile lunedì 3 novembre. Il motivo è legato al calendario: il 1° novembre, giorno di Ognissanti, è festivo, mentre il 2 novembre cade di domenica. Di conseguenza, il primo giorno bancabile utile per l’accredito è il 3 novembre.

Non esistono differenze tra chi riceve il pagamento su un conto bancario/postale o su un libretto postale/carta con IBAN: la disponibilità della somma avverrà per tutti nello stesso giorno.

Va ricordato che, in base alle regole vigenti, non è possibile ritirare in contanti somme superiori a 1.000 euro. In questi casi, il pagamento deve obbligatoriamente avvenire tramite accredito su IBAN. Si tratta di una norma che tutela la tracciabilità dei movimenti e contribuisce a ridurre l’uso del contante, in linea con le disposizioni di legge in materia di sicurezza e trasparenza dei pagamenti.

Pensioni in contanti: il calendario negli uffici postali

Chi, invece, ritira la pensione di novembre 2025 in contanti (non avendo accredito su IBAN) potrà farlo seguendo un calendario predisposto da Poste Italiane. Le date sono scaglionate per iniziale del cognome, per distribuire gli accessi agli sportelli su più giorni e ridurre code e assembramenti.

Il ritiro sarà possibile da lunedì 3 novembre a sabato 8 novembre, secondo questo schema:

A – B: lunedì 3 novembre

C – D: martedì 4 novembre

E – K: mercoledì 5 novembre

L – O: giovedì 6 novembre

P – R: venerdì 7 novembre

S – Z: sabato 8 novembre (solo la mattina).

Questo sistema, ormai consolidato, permette di gestire in modo ordinato l’afflusso di pensionati, evitando lunghe attese e sovraffollamenti agli sportelli. Pur non essendo il turno del ritiro pensioni in contanti un obbligo rigido, si consiglia di rispettare il proprio giorno di riferimento per agevolare il lavoro del personale postale.

Perché viene mantenuta la suddivisione alfabetica

La ripartizione per iniziale del cognome non è solo una questione di praticità: è una misura di organizzazione che consente a Poste Italiane di gestire in modo efficiente le operazioni quotidiane.

Oltre ai pagamenti delle pensioni, infatti, gli sportelli devono occuparsi anche di versamenti, spedizioni e altre operazioni. La distribuzione per cognome contribuisce quindi a evitare congestioni e a garantire un servizio più fluido e sicuro per tutti.

Come prepararsi al pagamento della pensione novembre 2025

Chi riceve la pensione tramite accredito potrà semplicemente verificare la disponibilità dell’importo sul proprio conto a partire dal 3 novembre 2025.

Per chi, invece, deve recarsi in posta, è consigliabile consultare il calendario affisso negli uffici per confermare il proprio giorno di ritiro. In alcuni casi, soprattutto nelle sedi più grandi o in quelle con elevato afflusso, è importante e raccomandabile attenersi alla turnazione.

Riassumendo

Le pensioni di novembre 2025 seguiranno queste regole: