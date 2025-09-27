Se qualcuno considerava 20 anni di contributi come la soglia minima da centrare per completare il requisito contributivo utile alla pensione anticipata forse ha sbagliato calcoli. Il sistema ormai sta andando dritto verso i 25 anni. Ormai appare chiaro che si va verso un inasprimento di questo requisito. E ciò che diremo oggi lo dimostra apertamente. Perché vedremo come 5 anni di contributi in più, cioè quelli che passano da 20 a 25 anni, possono fare tutta la differenza del mondo. Addirittura mandando in pensione 3 anni prima alcuni lavoratori.

Pensioni nel 2026: 5 anni in più di contributi valgono 3 anni di pensione anticipata

Se fino ad oggi abbiamo distinto tra contributivi puri e non, separando chi ha cominciato a lavorare prima o dopo il 1996 per via di alcune misure differenti di pensionamento, dal 2026 si cambia.

In base a ciò che il governo sta studiando per la nuova legge di Stabilità infatti la direzione è netta. Il sistema inizierà ad entrare in una nuova ottica.

Stop a differenti trattamenti tra misti e contributivi e dentro la previdenza integrativa che è collegata alla previdenza obbligatoria da maggiori possibilità di pensione. Inoltre, ecco comparire per la prima volta 25 anni come soglia minima contributiva per garantirsi una uscita anticipata dal lavoro. Tutto quanto detto parte da quella che qualcuno ha ribattezzato quota 89.

Infatti la pensione a 64 anni di età che oggi è appannaggio esclusivo di chi ha il primo versamento a qualsiasi titolo dopo il 31 dicembre 1995, diventa estesa a tutti. Di fatto, anche se non è esattamente la stessa cosa, la pensione anticipata contributiva viene allargata pure a chi non è un contributivo. E accettando di prendere una pensione inferiore visto che si parla di calcolo contributivo della prestazione anche i misti potranno andare a riposo con 64 anni di età.

Che novità porta con se il 2026 per le pensioni anticipate?

La novità non è ancora definitiva e sicuramente si attendono correttivi. Vanno smussate alcune cose poco chiare. Come per esempio, la possibilità di andare in pensione a 64 anni con 20 anni di versamenti anche per i misti visto che fino ad oggi per loro si parla di 25 anni come soglia minima.

E se davvero è così, ecco che 5 anni di contributi in più possono essere decisivi per il pensionamento di qualcuno. La quota 89 infatti prevede che con 64 anni di età e 25 anni di contributi, insieme a una pensione non inferiore a 3 volte l’assegno sociale, anche i misti potranno andare in pensione.

Che poi è quello che oggi accade ai contributivi puri. Che se hanno difficoltà a centrare una pensione pari a 3 volte l’assegno sociale con 20 anni di versamenti, con 25 anni possono usare anche la rendita da previdenza integrativa. Bisognerà capire se la stessa facoltà verrà data ai misti. Anche per loro basterà la combinazione 64+20 per andare in pensione prima se arrivano comunque a 3 volte l’assegno sociale come importo della pensione?

Sembra poco ma 5 anni di contributi in più sono decisivi

Chi non ha versamenti nella previdenza complementare avrà nel 2026 meno chance di arrivare alla pensione già a 64 anni.

Su questo ormai pochi sono i dubbi. Infatti solo chi è iscritto alla previdenza integrativa avrà la possibilità di accedere alla pensione fondendo gli incassi dalla previdenza pubblica e complementare. Ma solo con 25 anni di versamenti. Se ne ha 20 o più ma sotto 25 anni, è un’opzione che non si materializza. Ecco perché con 5 anni di versamenti in più nel 2026 crescono le possibilità di andare in pensione. Perché 5 anni di versamenti in più possono davvero valere 3 anni di pensione anticipata.