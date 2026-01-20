Pensioni febbraio 2026: quando pagano e chi deve comunicare l’IBAN

Il mese di febbraio 2026 porta con sé le consuete operazioni legate all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il pagamento pensioni febbraio 2026, come per gli altri mesi, seguirà regole precise sia per chi riceve l’importo tramite accredito, sia per chi ritira la somma in contanti agli sportelli.

La data di riferimento per l’avvio delle operazioni è fissata per lunedì 2 febbraio, giorno in cui maturerà la valuta sia presso Poste Italiane sia presso gli istituti di credito.

Pagamento pensioni febbraio 2026: quando avviene l’accredito

Il pagamento pensioni febbraio 2026 sarà effettuato nel primo giorno utile del mese, secondo il criterio del cosiddetto “giorno bancabile”.

Per febbraio, la data da segnare è lunedì 2, considerata valida sia per le banche sia per gli uffici postali. A differenza delle pensioni gennaio 2026, che prevedeva una decorrenza posticipata, nei mesi successivi l’erogazione avviene regolarmente all’inizio del mese.

È utile ricordare che il concetto di giorno bancabile cambia a seconda del canale utilizzato. Per Poste Italiane il sabato viene considerato lavorativo, mentre la domenica resta esclusa. Gli istituti bancari, invece, non considerano bancabili né il sabato né la domenica. Questo aspetto incide solo quando il primo giorno del mese cade nel fine settimana, circostanza che non riguarda il pagamento pensioni febbraio 2026, fissato di lunedì.

L’erogazione avviene con un’unica disposizione che include tutte le prestazioni spettanti al titolare, come pensione principale ed eventuali integrazioni o sussidi assistenziali.

Modalità previste per il pagamento pensioni febbraio 2026

Il pagamento pensioni febbraio 2026 può avvenire tramite accredito oppure in contanti, ma con limiti ben definiti. Il ritiro in contanti è consentito esclusivamente per importi complessivi fino a 1.000 euro netti.

Oltre questa soglia, la normativa impone l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili.

Chi percepisce una pensione superiore a tale limite deve, quindi, (se non fatto ancora) indicare all’INPS le coordinate bancarie o postali su cui ricevere l’accredito. L’IBAN può riferirsi a un conto corrente bancario, a un conto (o libretto) postale oppure a un ufficio pagatore estero, se previsto.

La comunicazione dei dati di accredito può essere effettuata direttamente attraverso i servizi digitali messi a disposizione dall’INPS. Questa procedura consente di ricevere il pagamento pensioni febbraio 2026 senza doversi recare fisicamente agli sportelli, semplificando l’accesso alle somme spettanti.

Ritiro in contanti e calendario alfabetico alle Poste

Per coloro che non dispongono dell’accredito e hanno il ritiro diretto, il pagamento pensioni febbraio 2026 presso Poste Italiane seguirà una turnazione alfabetica. Questo sistema serve a evitare assembramenti e a distribuire gli accessi nell’arco di più giorni.

Il calendario prevede l’apertura delle operazioni a partire da lunedì 2 febbraio 2026 per i cognomi che iniziano con le lettere A e B. Nei giorni successivi si prosegue con le altre fasce: martedì 4 febbraio per C e D, mercoledì 4 febbraio per E fino a K, giovedì 5 febbraio per L fino a O, venerdì 6 febbraio per P fino a R e infine sabato mattina 7 febbraio per i cognomi dalla S alla Z.

Questo schema consente una gestione ordinata del pagamento pensioni febbraio 2026, ma resta fondamentale fare riferimento alle indicazioni del singolo ufficio postale. Ad ogni modo chi salta il turno non perde la pensione del mese, ma potrò comunque anche in un giorno diverso dalla suo turno. Il rispetto dell’ordine, tuttavia, è consigliabile.

Pagamento pensioni febbraio 2026: attenzione alle comunicazioni ufficiali

Anche se il calendario alfabetico rappresenta una linea guida generale, il pagamento pensioni febbraio 2026 può essere soggetto a variazioni locali. Ogni ufficio postale può, infatti, predisporre una turnazione leggermente diversa, adattata alle esigenze del territorio.

Per questo motivo è sempre consigliabile verificare le comunicazioni esposte presso la propria sede di riferimento prima di recarsi allo sportello. Un controllo preventivo permette di evitare attese inutili e di ritirare la pensione nel giorno corretto.

In conclusione, il pagamento pensioni febbraio 2026 partirà il 2 febbraio, seguirà regole precise su date, modalità e limiti di importo e richiederà particolare attenzione per chi opta per il ritiro in contanti. Una corretta informazione resta lo strumento migliore per affrontare senza difficoltà il pagamento pensioni febbraio 2026.

Riassumendo