Pensioni: è vero che bastano 19 anni di contributi per chi ha avuto figli?

Ci sono alcune cose da chiarire quando è il momento di andare in pensione. Cose che spesso alcuni contribuenti non sanno ben interpretare rispetto alle normative in vigore. Infatti ci sono delle agevolazioni che consentono di andare in pensione prima. Ma molti lavoratori non sempre comprendono bene queste normative. Non sempre le misure di anticipo della pensione sono chiare e questo dà origine a incomprensioni e richieste infondate o, peggio, a occasioni mancate. Un tipico esempio è lo sconto di quattro mesi a figlio avuto fino a massimo 16 mesi che è possibile sfruttare sulle pensioni anticipate contributive. Una possibilità che hanno le lavoratrici soltanto.

Ma solo per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Un taglio che vale anche per le pensioni di vecchiaia sempre per chi non ha contributi prima del 1996. Oggi, rispondendo a un quesito di una nostra lettrice cerchiamo di analizzare fin dove si può spingere questa agevolazione e cosa deve fare l’interessata per sfruttarla a pieno.

“Mi chiamo Renata e sono qui a chiedervi un consiglio sul da farsi in relazione alla mia pensione anticipata contributiva. Sono una donna che ha avuto cinque figli nella sua vita. E mi trovo con 19 anni di contribuzione ed ho compiuto da poco 64 anni di età. A conti fatti mi trovo con un anno in meno di contributi per l’accesso alla pensione anticipata contributiva. Dal momento che ha avuto cinque figli mi chiedo se posso sfruttare quattro mesi di sconto sui contributi. Se non erro ogni figlio vale 4 mesi. In questo modo posso andare in pensione anche con solo 19 anni di versamenti, giusto?”

Pensioni: è vero bastano 19 anni di contributi per chi ha avuto figli?

Come è evidente da ciò che scrive e chiede la lettrice, su alcune misure di pensionamento la confusione regna sovrana.

Prima di tutto, le pensioni per chi non ha versamenti in epoca retributiva non possono essere liquidate se non arrivano ad un minimo importo prestabilito. Per le pensioni anticipate contributive il limite è pari a 3 volte l’assegno sociale. Per le pensioni di vecchiaia, il limite è pari all’importo dell’assegno sociale. Quindi la nostra lettrice prima di verificare i requisiti anagrafici e contributivi, farebbe meglio a verificare se raggiunge l’importo della pensione prestabilito. Per quanto riguarda il suo quesito invece, possiamo sintetizzare che lo sconto di 4 mesi a figlio fino a 16 mesi per chi ha avuto almeno 4 figli, non vale sui contributi. Infatti è sull’età che le donne con il primo accredito successivo al 31 dicembre 1995, possono scontare fino a 16 mesi. Uscita ammessa anche a 62 anni e 8 mesi quindi e non a 64 anni. Ma a prescindere da tutto, i 20 anni di contribuzione non possono essere evitati.

Ecco le agevolazioni per i figli sulle pensioni

In altri termini, chi deve andare in pensione come contributiva pura, nel caso delle lavoratrici con figli, può uscire prima rispetto al solito, ma solo sull’età e non sui contributi. In parole povere, non possono essere 19 anni sufficienti per andare in pensione a 67 anni con la vecchiaia o 64 con le anticipate contributive.

I contributi da raggiungere sono sempre pari a 20 anni. Anche se come detto dobbiamo valutare se i 20 anni di versamenti sono validi per arrivare a 3 volte l’assegno sociale a 64 anni o all’assegno sociale a 67 anni.

Per l’età invece è diverso. Infatti ogni figlio effettivamente vale 4 mesi di sconto. E chi ha 63 anni e 8 mesi può uscire se ha avuto un figlio. Così come può farcela a 63 anni e 4 mesi quella che ne ha avuti due, a 63 anni chi ne ha avuti 3 e a 62 anni e 8 mesi chi ne ha avuti di più. Ripetiamo, l’età può essere agevolata, non i contributi. Quindi con 19 anni di contributi niente pensione.