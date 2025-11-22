Come ogni dicembre, anche quello ormai in arrivo porterà in dote ai pensionati la tredicesima mensilità. Una prassi che si ripete puntualmente ogni anno e che rende il cedolino di dicembre il più atteso e importante. E, come sempre, con dicembre arrivano anche le domande di chi percepisce questa o quella prestazione INPS.

Una delle più comuni riguarda proprio gli invalidi: chi prende una pensione di invalidità ha diritto alla tredicesima? Il dubbio è particolarmente diffuso tra coloro che hanno iniziato a percepire la prestazione nel 2025 e si trovano per la prima volta a vivere il mese di dicembre da titolari.

“Buonasera, mia madre ha preso da giugno 2025 l’assegno di invalidità civile con annessa indennità di accompagnamento. Mi chiedevo se adesso, con il cedolino di dicembre, prenderà qualcosa in più sulle due prestazioni per via della tredicesima. Non so se effettivamente le spetta o meno.”

Sulla pensione degli invalidi spetta la tredicesima a dicembre, ma non per tutti

Non tutti i trattamenti per disabili prevedono la tredicesima mensilità. In generale, la tredicesima equivale a una mensilità intera aggiuntiva, ma per chi ha iniziato a percepire una prestazione nel 2025 l’importo è calcolato in proporzione ai mesi effettivi di fruizione.

Il calcolo è semplice: la mensilità ordinaria si divide per 12 e si moltiplica per il numero di mesi in cui si è percepita la prestazione.

Per esempio:

• 2/12 di tredicesima a chi ha iniziato a percepire la pensione a novembre 2025;

• 4/12 di tredicesima a chi è diventato titolare a settembre;

e così via.

La tredicesima mensilità spetta ai titolari di:

• assegno mensile di assistenza per invalidità civile,

• pensione di inabilità totale,

• assegno ordinario di invalidità.

Invece non spetta sull’indennità di frequenza né, soprattutto, sull’indennità di accompagnamento, che non prevede alcuna mensilità aggiuntiva.

La mensilità aggiuntiva di dicembre: ecco quando spetta e quando invece non spetta

In linea generale, la tredicesima è prevista su tutte le prestazioni che l’INPS eroga a dicembre. Tuttavia esistono eccezioni, in particolare tra i sussidi e le prestazioni assistenziali, che spesso non prevedono l’erogazione della mensilità aggiuntiva.

Ma anche qui esistono alcune anomalie. Per esempio, l’assegno sociale dà diritto alla tredicesima, esattamente come la pensione di vecchiaia o quella anticipata, sebbene, a differenza di queste ultime, non sia una prestazione previdenziale ma assistenziale.

Un’altra eccezione significativa è l’Ape sociale: per l’Anticipo Pensionistico Sociale la tredicesima non è prevista. Lo stabilisce direttamente la normativa che disciplina la misura.